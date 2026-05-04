4 opciones para reemplazar el ramo de novia en tu boda por soluciones más aesthetics y originales
Si no quieres que tu look nupcial se vea anticuado, el secreto está en dejar de lado el ramo de novia clásico que todas usan y apostar por diseños elegantes.
Para muchas mujeres, su boda representa uno de los días más especiales en su vida y quieren que todo salga perfecto. Y además de elegir un vestido hermoso y organizar una fiesta lujosa, es indispensable prestarle atención a los detalles, como lo es el ramo de novia, que en este 2026 se ha ido inovando con diseños aesthetic y que muy pocas se atreven a usar.
Tendencias para novias 2026: modelos de ramos para novia que se ven elegantes
Ramo de novia con alcatraces y perlas tipo bolsa
Si todavía no te decides por el tipo de flores que quieres usar en tu ramo de novia, los alcatraces son una excelente opción porque se ven sofisticados y no saturan el look. Y para darle un toque único, están los diseños que acomodan las flores en una especie de bolsa decorada con perlas para llevar en el brazo.
Abanico personalizado con encaje
En las bodas que se hacen en la playa o el jardín, el calor no tiene que ser un impedimento para disfrutar de la fiesta al máximo. Y para quitarte la sensación de bochorno al mismo tiempo que luces fabulosa, están los abanicos de encaje que reemplazan a los ramos de novia tradicionales y que hasta pueden ser una idea de recuerdos para tus invitados.
Ramo de novia con fotos de seres queridos
Llegar al altar es un momento sumamente especial en el que la familia y amigos son la mejor compañía. Y aunque haya personas que ya no estén físicamente, sí pueden estar presentes con detalles significativos. Por ejemplo, entre las tendencias nupciales 2026, está el modelo de ramo de novia que trae incluidas fotografías pequeñas.
Cascada de flores para un look nupcial muy aesthetic
Para que el vestido sea el protagonista absoluto en el día de tu boda, es indispensable usar el ramo de novia correcto. Y una de las ideas elegantes que se estarán usando en las bodas, son las cascadas con flores minimalistas. El modelo simplemente consiste en un acomodo que parezca estar cayendo y se puede hacer con tus colores preferidos o con los que combinen para la fiesta.