Detienen a famosa influencer; así fue el polémico momento

Una famosa influencer fue detenida; las imágenes de los hechos han generado mucho impacto, en especial tratándose de una personalidad de internet que era reconocida en las redes. Hasta el momento ya se han detallado nuevos informes sobre los hechos.

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Para que te mantengas informado sobre el tema, te explicaremos qué fue lo que ocurrió y toda la información que se conoce, detallando la razón de su detención y de quién se trata.

¿Quién es Valentina Mor?

Inicialmente, en redes se había difundido la noticia en la que se anuncia que fue detenida una famosa influencer de nombre Valentina Mor, quien se hizo popular entre los usuarios al aparecer en una entrevista donde mostraba su acento paisa, aunque ella era venezolana.

El anuncio generó mucho impacto entre los usuarios, en especial al publicarse diversos videos y fotos donde vemos a la joven rodeada de algunos policías. Sin embargo, un medio internacional detalló que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no la había capturado; en realidad, se le trasladó al Centro de Traslado de Protección por un incidente ocurrido en Medellín.

Las autoridades la detuvieron en un vehículo junto a dos hombres que la acompañaban, quienes presentaban cierto nivel de alcoholismo. Los testigos de los alrededores lo señalaban de hacer cierto hurto de tarjetas de crédito, por lo que fueron trasladados al Centro de Traslado de Protección, puesto que los habitantes intentaron agredirlos.

Puesto que en las redes sociales rápidamente se había difundido la noticia al ser supuestamente detenida por robo a un turista en Medellín. Por ahora, la joven se encuentra en libertad, además de explicar que la joven no cuenta con una denuncia formal en su contra.

¿Cuándo se hizo famosa Valentina Mor?

Como lo mencionamos anteriormente, la famosa influencer Valentina Mor se hizo famosa en el 2021 después de ser entrevistada, aparentando tener acento paisa exagerado, cuando en realidad ella es venezolana, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios y viralizándose en las redes.

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene 62 mil seguidores, que siguen de cerca todas sus publicaciones realizadas, desde bailes famosos hasta sesiones de fotos.