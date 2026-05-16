Los ojos caídos o chiquitos dan una sensación visual de vejez y sin duda es algo que las mujeres quieren evitar a toda costa. En algunas de las ocasiones, esta situación se debe al cansancio o simplemente a los rasgos del rostro. Por ello, traemos para ti cómo levantar los párpados con sombras y delineado suave. Este es el paso a paso para que los ojos caídos y pequeños luzcan naturales.

La clave para levantar visualmente los ojos caídos está en saber cómo dirigir las sombras y el delineado hacia arriba, para crear un efecto más despierto y grande sin que se vea exagerado y de manera natural, pues lo menos que se quiere es que se vean capas de maquillaje. Conoce el paso a paso de cómo pintarte las cejas con lápiz.

Cómo levantar visualmente los ojos caídos con sombras y delineado suave|Pinterest

Levantar los ojos con sombras

Antes de poner manos a la obra, debes preparar el párpado con un corrector para que la sombra que se está a punto de hacer dure más y no se acumule en el pliegue del ojo. Una vez entendido lo anterior, es momento de hacer sombras con un tono claro, como es el rosa o durazno.

Posteriormente, puedes agregar un café claro y comenzar a difuminar de un extremo al otro y siempre evitando hacerlo hacia abajo, ya que eso puede hacer más notoria la caída y, por consecuencia, provocaría ver unos ojos caídos.

Levantar los ojos con delineado suave

Para crear un efecto lifting, marca la esquina externa del ojo al formar una V suave con un tono un poco más oscuro y así tener un efecto más profundo. Posteriormente, haz un delineado fino y ascendente.

Es preciso mencionar que el delineado ideal para los ojos caídos no debe ser grueso, por lo que con una punta delgada traza una línea pegada a las pestañas y termina con una pequeña colita hacia arriba.

Para que los ojos se vean más abiertos y grandes, aplica una sombra clara o un iluminador, ya sea en el arco de la ceja, centro del párpado o en el lagrimal.