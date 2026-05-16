Cómo levantar visualmente los ojos caídos con sombras y delineado suave
El maquillaje es un gran aliado para evitar que los ojos se vean caídos; solo hay que utilizar los tonos correctos y saber cómo hacerlo
Los ojos caídos o chiquitos dan una sensación visual de vejez y sin duda es algo que las mujeres quieren evitar a toda costa. En algunas de las ocasiones, esta situación se debe al cansancio o simplemente a los rasgos del rostro. Por ello, traemos para ti cómo levantar los párpados con sombras y delineado suave. Este es el paso a paso para que los ojos caídos y pequeños luzcan naturales.
La clave para levantar visualmente los ojos caídos está en saber cómo dirigir las sombras y el delineado hacia arriba, para crear un efecto más despierto y grande sin que se vea exagerado y de manera natural, pues lo menos que se quiere es que se vean capas de maquillaje. Conoce el paso a paso de cómo pintarte las cejas con lápiz.
Levantar los ojos con sombras
Antes de poner manos a la obra, debes preparar el párpado con un corrector para que la sombra que se está a punto de hacer dure más y no se acumule en el pliegue del ojo. Una vez entendido lo anterior, es momento de hacer sombras con un tono claro, como es el rosa o durazno.
Posteriormente, puedes agregar un café claro y comenzar a difuminar de un extremo al otro y siempre evitando hacerlo hacia abajo, ya que eso puede hacer más notoria la caída y, por consecuencia, provocaría ver unos ojos caídos.
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Levantar los ojos con delineado suave
Para crear un efecto lifting, marca la esquina externa del ojo al formar una V suave con un tono un poco más oscuro y así tener un efecto más profundo. Posteriormente, haz un delineado fino y ascendente.
Es preciso mencionar que el delineado ideal para los ojos caídos no debe ser grueso, por lo que con una punta delgada traza una línea pegada a las pestañas y termina con una pequeña colita hacia arriba.
Para que los ojos se vean más abiertos y grandes, aplica una sombra clara o un iluminador, ya sea en el arco de la ceja, centro del párpado o en el lagrimal.