Esta es la razón por la que las personas olvidan nombres, según la psicología

A más de una persona le ha ocurrido olvidar un nombre en alguna ocasión. Esto puede ser un poco vergonzoso por lo que se genera cierta incomodidad, sin embargo, la psicología tiene una explicación.

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La psicología junto con la neurociencia explica que no es una cuestión de mala memoria, sino que es una manera diferente de procesar y priorizar datos. Lo que ocurre es que el cerebro registra rostros, voces o contextos antes que el nombre propio, que queda como información aislada.

¿Por qué las personas olvidan nombres?

Los expertos en psicología manifiestan que el olvidar un nombre puede estar relacionado a que el dato no se asocia con una imagen o emoción. Cuando hay una reunión ruidosa o si hay medios de por medio, el cerebro prioriza señales más útiles: la cara, el tono de voz o el lugar. Así, el nombre puede perderse, aunque el resto de los detalles quede claro.

Hay otras condiciones que pueden llevar a que una persona olvide un nombre como, por ejemplo: la ansiedad que se puede generar en una presentación, el exceso de estímulos en eventos sociales y la escasa repetición del dato. Cabe destacar que si el nombre es escuchado una sola vez y no se puede vincular con algo que sea reconocible pues el recuerdo es frágil y difícil de recuperar.

Si te suele pasar y no quieres sentirte incómodo pues una táctica es la de repetir el nombre en la presentación y asociarlo con una imagen o con otra persona conocida. Al llevar a cabo una conexión rápida entre palabra y rasgo facial, ese dato se convierte en más accesible.

También puedes concentrarte en el momento en que se da el nombre, evita pensar en la respuesta. Repite el nombre en voz baja, escríbelo o pregunta de manera natural si no te resultó lo anterior.