Diseños de uñas para pies y manos iguales

En la época de altas temperaturas las uñas de los pies comienzan a tomar más protagonismo. Es por esto que darles un poco de color no viene mal y te traemos los mejores diseños para lucir tu pedicura.

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Llevar los diseños de uñas de pies y manos combinados o exactamente iguales es una excelente forma de lucir un look pulcro, sofisticado y en perfecta armonía. Esta tendencia, conocida como matching sets, se adapta a todo tipo de estilos, desde los más clásicos hasta los más modernos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas para pies y manos?

A continuación, encontrarás las mejores opciones e ideas de diseños clasificados por su estilo:

Estilos Clásicos y Elegantes

Francesa Tradicional: La manicura francesa nunca falla. Aplica la clásica línea blanca tanto en las manos como en el dedo pulgar del pie (adaptando una línea más fina en el resto de los dedos).

Rojo Carmesí Total: El rojo es sinónimo de poder, confianza y sofisticación. Pintar manos y pies con el mismo tono de rojo intenso crea un balance perfecto para cualquier evento formal o casual.

Nude o Beige Minimalista: Los tonos neutros y beige alargan visualmente los dedos y aportan una apariencia limpia. Es la opción ideal si buscas algo discreto y versátil para el día a día.

Diseños Modernos y con Brillo

Acentos de Glitter: Aplica un esmalte liso (como rosa pastel, blanco o negro) en todas las uñas y selecciona una uña de la mano (el dedo anular) y la uña del dedo pulgar del pie para cubrirlas por completo con brillo o purpurina.

Destellos de Strass o Cristales: Elige un tono de base liso —el blanco y el nude funcionan muy bien— y añade pequeñas piedras brillantes o pedrería cerca de la cutícula de las uñas de tus manos y en el dedo grande del pie.

Líneas Metálicas: Diseña una base sutil y cruza líneas finas en tonos dorados o plateados usando cintas adhesivas de nail art para lograr un acabado geométrico idéntico en las extremidades.

Estilos Divertidos y de Temporada

Tonos Pastel Suaves: Colores como el azul cielo, lila o verde menta lucen espectaculares si se usan de forma uniforme. Ideales para las temporadas de primavera y verano, resaltando de forma sutil el bronceado de la piel.

Efecto Glaseado (Chrome Nails): La tendencia perlada o efecto "dona glaseada" se puede trasladar perfectamente a los pies. La base clara con polvos cromados refleja la luz de la misma manera en tus manos y sandalias.

Flores Minimalistas: Dibuja margaritas o pequeñas flores sencillas sobre una base transparente. En las manos puedes ponerlas en varios dedos, mientras que en los pies destaca únicamente el dedo pulgar para evitar saturar el diseño.

Consejos para que luzcan perfectas

Mantén la hidratación: Un diseño hermoso resalta mucho más con una piel cuidada. Aplica regularmente Aceite de Cutículas de Creative Nail Design o de tu marca preferida para evitar la resequedad alrededor de las uñas.

Atención al limado: Aunque el largo de las manos varía por gusto, recuerda que en los pies es mejor cortar las uñas de forma recta y alineadas al final del dedo para prevenir que se encarnen.