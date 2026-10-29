4 plantillas de stickers gigantes de K-Pop Demon Hunters para imprimir y decorar la carpeta de tareas de tus hijos

Si tus hijos disfrutan demasiado la película y la música de Kpop Demon Hunters, puedes ayudarlos a llevar su afición a otro nivel: con bonitos stickers gigantes. La idea es que permita que se diviertan expresando su pasión por los personajes de la película en su carpeta de tareas, cuadernos o lapiceras escolares. Lo único que debes hacer es escoger los stickers que más te gusten e imprimirlos para que complementen sus portadas. Aquí te dejamos 4 grandes opciones:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

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Elige tus stickers gigantes favoritos y descárgalos. Recuerda que una vez tengas los que más te gustan, debes copiarlos y ajustarlos en un programa de edición en tamaño carta para que estos salgan de muy buen tamaño.

¿Cuál es el mejor papel para hacer mis propios stickers?

Lo ideal es usar directamente un papel adhesivo para evitar usar pegamentos que manchen nuestros stickers. Presta mucha atención a que este sea compatible con la impresora que tienes en casa y no te olvides de programar la impresión en la calidad más alta posible. Un paso importante es imprimirlos primero en papel normal tamaño carta para verificar que el tamaño es de nuestro agrado, para evitar desperdiciar el papel adhesivo, que es más caro.

¿Cómo proteger mis stickers hechos en casa?

Puedes utilizar barniz de uñas o micas transparentes como las que venden en la papelería. Al usarlos sobre tus stickers, evitarás que se desgasten o manchen con el uso. Si quieres lucirte y tienes un poquito más de presupuesto, puedes acudir a una tienda grande de papelería y comprar una lámina holográfica. Esta lámina se pega arriba de los stickers para plastificarlos y para dar un mejor acabado como de “calcomanía original”.

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