4 remedios para la piel seca que funcionan: quitan la sensación áspera y opaca

Combatir la piel seca no es solo por estética, en realidad implica también una cuestión de salud que es mejor poner en orden antes de que empeore. Esto es posible si se tienen los cuidados necesarios, atacando el problema desde su origen y recurriendo a diversos remedios de belleza que le devuelven la hidratación a la dermis para hacerla lucir luminosa en todo momento.

4 remedios infalibles para quitar la piel seca en poco tiempo

Toma baños con agua tibia . Aunque las duchas calientes son muy placenteras y relajantes, lo cierto es que no es una práctica agradable para la salud dermatológica, según Center for Dermatology & Laser Skin . Esto debido a que la dermis tiene una capa "invisible" que funciona como barrera cutánea y la mantiene en buen estado , por lo que al dañarse puede ocasionar resequedad intensa.

Las duchas muy calientes pueden provocar piel seca|Canva

Usa crema hidratante TODOS los días. Un hábito tan simple como el ponerte crema al salir de bañarte y antes de dormir puede marcar la diferencia con una piel saludable y una piel seca. Un artículo de Derrow Dermatology señala que estas aplicaciones retienen la hidratación natural, previniendo la sequedad, irritación y sensación áspera.



Prueba ingredientes como el ácido hialurónico. Contrario a lo que muchos piensan, el ácido hialurónico no sirve solo para el rostro, sino que puede usarse en todo el cuerpo Harvard Health Publishing explica, tiene la capacidad de mantener y estimular la hidratación cutánea en general.

Existen distintos ingredientes que pueden ayudar a tratar la piel seca|Canva

Exfolia la piel seca de vez en cuando. A pesar de que existe la creencia de que es dañina, cuando una exoliación se hace de manera correcta puede ser una gran aliada para tratar la piel seca. Según datos de la clínica especializada LA Dermatology, esto consiste simplemente en que es una forma de eliminar células muertas y suciedad "adherida" a la dermis, pero sin maltratarla ni someterla a tallados agresivos.



¿Qué causa la piel seca?

Como su nombre lo dice, la piel seca se produce cuando existe una deficiencia de hidratación. Esto suele ser ocasionado por factores como los baños con agua muy caliente, la falta de ingesta de líquidos diarios, el clima donde se vive, fumar en exceso y hasta por el uso de ciertos productos y/o medicamentos que aceleran esta pérdida, de acuerdo con información de American Academy of Dermatology Association.