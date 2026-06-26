Peppa Pig es en una de las caricaturas favoritas de los niños gracias a sus divertidas aventuras y personajes entrañables. Sin embargo, además de entretener, también puede inspirar actividades educativas que ayuden a los pequeños a desarrollar habilidades fundamentales durante sus primeros años de aprendizaje. Una de ellas es el reconocimiento de los números, que puede reforzarse mediante juegos sencillos, creativos y elaborados en casa.

4 tableros de juego caseros basados en Peppa Pig para aprender los números divirtiéndose

1. Camino numérico de Peppa: Este divertido tablero ayuda a los niños a reconocer números y practicar el conteo de forma entretenida. Dibuja un recorrido con casillas numeradas del 1 al 20 que representen el camino de Peppa hacia un día lleno de aventuras. Los pequeños deberán lanzar un dado y avanzar el número de espacios correspondiente. Mientras juegan, pueden decir en voz alta cada número

Dibuja un recorrido con casillas numeradas del 1 al 20 que representen el camino de Peppa hacia un día lleno de aventuras. Los pequeños deberán lanzar un dado y avanzar el número de espacios correspondiente. 2. La aventura de George y los dinosaurios: Combinar números y dinosaurios convierte el aprendizaje en una experiencia mucho más emocionante para los niños. Crea un tablero con diferentes dinosaurios distribuidos en casillas numeradas. Cada vez que un jugador caiga en una de ellas, deberá contar una cantidad específica de objetos, como bloques, botones o fichas. De esta manera, los pequeños practican el conteo mientras acompañan a George en una divertida búsqueda de dinosaurios.

Crea un tablero con diferentes dinosaurios distribuidos en casillas numeradas. Cada vez que un jugador caiga en una de ellas, deberá contar una cantidad específica de objetos, como bloques, botones o fichas. De esta manera, los pequeños practican el conteo mientras acompañan a George en una divertida búsqueda de dinosaurios. 3. El picnic numérico de la familia Pig: Este juego permite que los niños relacionen los números con cantidades reales de una forma visual y práctica. Diseña un tablero donde cada casilla muestre alimentos relacionados con un picnic familiar. Al avanzar, el niño deberá identificar el número indicado y colocar la cantidad correcta de fichas sobre la ilustración. Esta dinámica favorece la comprensión de conceptos matemáticos básicos y fortalece la asociación entre símbolos numéricos y cantidades.

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4. Saltando en charcos de lodo: Los famosos charcos de lodo de Peppa pueden convertirse en una divertida herramienta para aprender matemáticas. Diseña un recorrido con charcos numerados distribuidos a lo largo del tablero. Cada vez que un jugador llegue a uno de ellos, deberá completar un reto sencillo, como identificar un número, contar hasta cierta cantidad o mencionar cuál sigue en la secuencia numérica. Así, los niños refuerzan habilidades matemáticas básicas mientras se divierten jugando.

Beneficios de aprender los números a través del juego

Los juegos de mesa caseros ayudan a que los niños aprendan números de forma natural, divertida y sin presión. Al manipular fichas, lanzar dados y avanzar por los tableros, desarrollan habilidades importantes como la atención, la memoria, el razonamiento lógico y la coordinación motriz.

De acuerdo con la Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia, cuando el aprendizaje está inspirado en personajes que los niños conocen y disfrutan, la motivación aumenta significativamente. Por ello, actividades basadas en Peppa Pig pueden despertar un mayor interés por los números y favorecer la participación activa de los pequeños.

Además, estos juegos fortalecen la convivencia familiar, estimulan la creatividad y ayudan a construir bases sólidas para futuros aprendizajes escolares.

Aprender los números no tiene por qué ser aburrido cuando se combina el juego con personajes tan queridos como Peppa Pig. Con materiales sencillos y un poco de imaginación, cualquier hogar puede convertirse en un espacio ideal para aprender mientras se juega.