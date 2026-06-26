El sofá cuadrado pasó de moda: 3 muebles para la sala que son más suaves y modernos

El sofá cuadrado, asociado durante años a la estética minimalista y geométrica, está perdiendo protagonismo en las salas modernas. En su lugar, los diseñadores de interiores están apostando por muebles con formas curvas, texturas suaves y diseños envolventes que priorizan el confort visual y físico.

Esta evolución responde a una tendencia en decoración que busca espacios más relajados y sensoriales. Según especialistas de la American Society of Interior Designers (ASID), los hogares actuales tienden a incorporar mobiliario que no solo sea funcional, sino que también aporte bienestar emocional y una sensación de fluidez en los ambientes.

Los 3 muebles que están reemplazando al sofá cuadrado en las salas modernas de los hogares

El cambio en las preferencias de diseño ha impulsado la aparición de alternativas más orgánicas y versátiles que transforman por completo la estética del living. Entre las opciones más destacadas se encuentran:



Sofás curvos o semicirculares: estas piezas rompen con la rigidez geométrica y favorecen la conversación, además de generar una sensación de movimiento y suavidad visual. Sofás modulares con formas libres: permiten reconfigurar el espacio según las necesidades, combinando comodidad y adaptabilidad sin perder estilo. Butacas tipo "cloud" o acolchonadas: de líneas suaves y volúmenes generosos, aportan un efecto envolvente que refuerza la sensación de confort.

Los expertos en interiorismo destacan que estos muebles no solo modernizan la sala, sino que también mejoran la circulación del espacio y la interacción entre las personas.

¿Por qué los muebles de formas suaves son tendencia en diseño de interiores?

El auge de las formas orgánicas en mobiliario responde a una búsqueda de bienestar dentro del hogar. Los interioristas explican que las líneas curvas y los diseños envolventes generan una percepción psicológica de calma y comodidad.

Algunas razones que explican esta tendencia son:



Mayor sensación de confort visual: las formas redondeadas suavizan el ambiente y reducen la rigidez del espacio.

las formas redondeadas suavizan el ambiente y reducen la rigidez del espacio. Mejor flujo de circulación: los muebles sin ángulos pronunciados facilitan el movimiento dentro de la sala.

los muebles sin ángulos pronunciados facilitan el movimiento dentro de la sala. Inspiración en la naturaleza: el diseño biofílico impulsa la incorporación de formas que recuerdan elementos naturales.

el diseño biofílico impulsa la incorporación de formas que recuerdan elementos naturales. Ambientes más sociales: los sofás curvos favorecen la interacción entre personas al orientar los asientos hacia el centro.

los sofás curvos favorecen la interacción entre personas al orientar los asientos hacia el centro. Estética contemporánea: las piezas suaves se alinean con estilos modernos como el escandinavo, el japandi y el minimalismo cálido.

La sala ha dejado de ser un espacio rígido para convertirse en un entorno dinámico y emocional. En ese contexto, los muebles de líneas suaves no solo reemplazan al clásico sofá cuadrado, sino que redefinen la manera en que se habita y se disfruta el hogar.