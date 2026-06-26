Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto difuminado ‘smudge’ para que luzcan naturales: paso a paso

Los ojos caídos y pequeños pueden destacar de manera increíble con las técnicas de maquillaje adecuadas. Una de las tendencias que ha ganado popularidad en redes sociales y entre maquillistas profesionales es el efecto "smudge", un acabado difuminado que suaviza las líneas marcadas y crea una apariencia más natural, fresca y favorecedora. Lo mejor es que no requiere grandes habilidades y puede adaptarse tanto a looks de día como de noche.

Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto difuminado "smudge"

De acuerdo con Maybelline, uno de los principales objetivos al maquillar ojos caídos es crear una sensación visual de elevación. Para lograrlo, recomienda concentrar las sombras en la parte externa del ojo y difuminarlas hacia arriba, evitando llevar el color demasiado hacia abajo para no acentuar la caída natural del párpado.

La clave está en generar un efecto visual ascendente que aporte amplitud y equilibrio a la mirada. Estos son los pasos que debes seguir:

1. Prepara el párpado: Aplica una prebase para sombras o una pequeña cantidad de corrector sobre los párpados. Esto ayudará a que el maquillaje dure más tiempo y permitirá que los colores se difuminen con mayor facilidad.

Aplica una prebase para sombras o una pequeña cantidad de corrector sobre los párpados. Esto ayudará a que el maquillaje dure más tiempo y permitirá que los colores se difuminen con mayor facilidad. 2. Define la cuenca con tonos suaves: Utiliza una sombra mate en tonos café claro, taupe o beige oscuro y difumínala ligeramente por encima de la cuenca natural. Este paso aporta profundidad y crea la ilusión de unos ojos más grandes.

Maquillar los ojos es muy sencillo y en poco tiempo.|(ESPECIAL/CANVA)

3. Aplica sombra oscura en la esquina externa: Coloca una pequeña cantidad de sombra café, gris o negra en la esquina externa del ojo formando una ligera diagonal ascendente. Difumina cuidadosamente para evitar líneas rígidas y conseguir un acabado más natural.

Coloca una pequeña cantidad de sombra café, gris o negra en la esquina externa del ojo formando una ligera diagonal ascendente. Difumina cuidadosamente para evitar líneas rígidas y conseguir un acabado más natural. 4. Delinea y difumina inmediatamente: Traza una línea fina de lápiz sobre las pestañas superiores y, antes de que se fije por completo, difumínala con una brocha pequeña o un pincel de precisión. Aquí comienza a construirse el característico efecto "smudge". Al igual que la técnica "root smudge" utilizada en coloración capilar para crear transiciones más suaves entre tonos, L'Oréal Paris explica que el concepto de "smudge" busca evitar contrastes bruscos y generar un acabado difuminado que luzca natural y armonioso.

Traza una línea fina de lápiz sobre las pestañas superiores y, antes de que se fije por completo, difumínala con una brocha pequeña o un pincel de precisión. Aquí comienza a construirse el característico efecto "smudge". Al igual que la técnica "root smudge" utilizada en coloración capilar para crear transiciones más suaves entre tonos, explica que el concepto de "smudge" busca evitar contrastes bruscos y generar un acabado difuminado que luzca natural y armonioso. 5. Ilumina estratégicamente: Aplica una sombra clara o satinada en el lagrimal y en el centro del párpado móvil. Este truco aporta luminosidad y ayuda a que los ojos pequeños se vean más abiertos.

Aplica una sombra clara o satinada en el lagrimal y en el centro del párpado móvil. Este truco aporta luminosidad y ayuda a que los ojos pequeños se vean más abiertos. 6. Trabaja las pestañas hacia arriba: Utiliza un rizador y aplica máscara de pestañas concentrándote en las pestañas externas. Esto contribuye a generar un efecto visual de elevación que favorece especialmente a los ojos caídos. Las pestañas bien trabajadas pueden transformar por completo la expresión de la mirada.

Utiliza un rizador y aplica máscara de pestañas concentrándote en las pestañas externas. Esto contribuye a generar un efecto visual de elevación que favorece especialmente a los ojos caídos. 7. Difumina ligeramente la línea inferior: Si deseas maquillar la línea inferior de las pestañas, utiliza una pequeña cantidad de sombra suave y difumínala cuidadosamente. Evita líneas oscuras muy marcadas que puedan hacer que los ojos luzcan más pequeños.

Según L'Oréal Paris, difuminar el delineador permite obtener un acabado más suave, moderno y natural que las líneas rígidas tradicionales. Esta técnica suaviza los contornos del ojo sin perder profundidad, creando un efecto favorecedor para distintos tipos de mirada.

Como tip adicional, la creadora de contenido Karol Makeup compartió en TikTok que una forma sencilla de conseguir un efecto "smudge" profesional consiste en realizar pequeños movimientos circulares con una brocha limpia justo después de aplicar el delineador o la sombra oscura. De esta manera, el color se integra mejor con el resto del maquillaje y se obtiene un acabado más pulido.

Con estos pasos, los ojos caídos y pequeños pueden lucir más definidos, abiertos y equilibrados sin necesidad de recurrir a técnicas complejas. El efecto difuminado "smudge" demuestra que, en maquillaje, muchas veces los acabados suaves y naturales son los que generan el mayor impacto visual.