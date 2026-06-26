Ismael y Nora reconocen que son los cocineros más débiles de MasterChef 24/7 por esta FUERTE razón

La semana 6 en la cocina más famosa de México dio inicio a una nueva etapa, donde la exigencia de los profesores y jueces estará al máximo. Y los que están sintiendo la presión por destacar son Ismael y Nora, los nuevos participantes de MasterChef 24/7, pues piensan que además de lucirse en la cocina y con sus conocimientos, también deben esforzarse para ganarse la simpatía del público y de los cocineros, lo que inevitablemente los pone en desventaja.

"Al final de cuentas somos los más débiles porque entramos con muchísima desventaja. Aquí tenemos muchos prejuicios. O sea, pareciera que tenemos que demostrar allá afuera y acá adentro que nos ganamos nuestro lugar. Afuera porque tienes un país viéndote y acá adentro, porque de entrada nos ven raro, como de 'quién te mandó, qué traes', así es", explicó Nora.

Ismael y Nora hablaron de cómo se sienten tras su llegada a MasterChef 24/7|ESPECIAL

Al respecto, Ismael también mencionó que siente que sus compañeros pretenden que ellos tomen bandos en los conflictos que ya existían antes de su llegado. Sin embargo, el "Perro del mal" coincidió con Nora en que no les conviene meterse en problemas ajenos, especialmente porque saben que su misión no es esa y quieren aprovechar al máximo el tiempo que estén.

Quiénes son los nuevos participantes de MasterChef 24/7 y por qué entraron en la semana 5

En el quinto domingo de eliminación, con los nervios a todo lo que daba y la tristeza por la triste despedida de María, los cocineros de MasterChef 24/7 se sorprendieron con el anuncio de que llegarían dos compañeros nuevos. Fue así como se presentó a Ismael y Nora, quienes se integraron a la cocina más famosa de México con el fin de demostrar que tienen el nivel que se necesita para hacerle competencia a todos.

Si todavía no los conoces, te contamos rápidamente todo lo que debes saber sobre ellos. Por su parte, Ismael, conocido también como Perro del Mal es un apasionado de la gastronomía, originario de Culiacán y quiere tener su propia cervecería artesanal.

Mientras que Nora es una cocinera originaria de Xochimilco, donde se dedica a la preservación de las chinampas y el aprovechamiento de ingredientes obtenidos de la naturaleza, aunque su mayor anhelos es abrir un restaurante. Hasta el momento, ambos han comprobado que tienen un gran sazón, pero la que ya impresionó a los chefs y hasta ganó un reto en su primer día fue Nora (que tiene delantal negro para el sexto domingo de eliminación en MasterChef 24/7).