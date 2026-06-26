3 cortes de cabello que dominan la temporada y respetan tu textura natural

La temporada de pasar horas alisando el cabello o forzándolo a tener una forma que no le pertenece ha quedado atrás. La tendencia absoluta de las pasarelas y las redes sociales está en cortes que respeten el movimiento orgánico de tu melena.

Son estilos que fueron diseñados exclusivamente para adaptarse a la caída, el volumen y la estructura innata de tus hebras. Los estilistas de alta costura han cambiado las líneas rígidas por técnicas de esculpido que permiten que los cabellos lacios ganen cuerpo y las ondas encuentren dirección.

Los 3 cortes de cabello que dominan el verano y lucen tu melena natural

Tener un corte de cabello que respete tu textura natural no solo es un acto de liberación y comodidad para tu rutina diaria, sino también la mejor manera de mantener la salud capilar a largo plazo.

Si trabajas a favor de tu cabello reduces drásticamente el uso de secadoras y planchas y evitas el daño térmico. Además, lucirás un look fresco, moderno y sofisticado sin mucho esfuerzo.

El shag moderno

La técnica consiste en capas internas y degradadas con un flequillo desfilado y texturizado. Excelente para cabello rizado u ondulado. Distribuye el volumen de forma equilibrada, elimina el peso excesivo abajo y define las ondas naturales.

El corte shag que respeta la textura de tu cabello|Pinterest

Bob italiano

Es un corte a la altura del cuello con puntas ligeramente desfiladas y una base recta y pesada. Es ideal para cabellos lacios con cuerpo o con ondas sutiles. Además, aporta un rebote natural al caminar, se acomoda solo de lado y da una sensación de densidad y elegancia.

Bob italiano para melenas con ondas naturales|Pinterest

El corte de mariposa

La técnica consiste en capas largas y fluidas que enmarcan el rostro, simulando las alas de una mariposa. Es un look ideal para cabellos lacios finos que buscan movimiento con texturas mixtas.

Corte mariposa para agregar volumen al cabello|Pinterest

Además, crea la ilusión de volumen en la coronilla y genera ondas naturales en las puntas sin que sea necesario implementar tenazas u otras máquinas de calor que dañan nuestra melena.