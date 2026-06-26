Haz esta mascarilla casera coreana para hidratar tu cabello y erradicar tus puntas abiertas
En los espacios de belleza se recomienda esta mascarilla casera tipo coreana, la cual combate eficazmente las puntas abiertas. Házla e hidrata tu cabello.
Las puntas abiertas o también conocida como orzuela, son un problema más frecuente de lo que se piensa. Algunas condiciones de ciertos tipos de cabello causan más oportunidad de sufrir con la falta de hidratación. Sin embargo, esta mascarilla casera tipo coreana se recomienda como una solución efectiva para evitar este problema con tu melena. He aquí los ingredientes y la forma de hacerla.
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¿Por qué es importante hacer esta mascarilla contra puntas abiertas?
Las recomendaciones generales para evitar la orzuela son el no uso frecuente de planchas, tintes o tenazas. Sin embargo, es algo que afecta a las mujeres que usan el cabello largo. Por eso esta mascarilla está inspirada en la forma de hacerse en Corea del Sur. Esta se conoce como la Mayonnaise Hair Pack.
El objetivo con esta preparación casera es hidratar profundamente la melena y ayudar en la disminución de orzuela. Aunque suene raro, la mayonesa es uno de los “secretos” que tienen los coreanos para combatir las puntas abiertas, pues este ingrediente tiene proteínas y aceites que penetran rápidamente la fibra capilar. Por eso, aprende a hacer este remedio casero y prueba en tu cabello.
PART 112 | HAIR CARE you didn't know you needed 👩🦰👩🦰👩🦰 let's make homemade hair condition pack together 🧑🍳— min day (@mindaylee_ixhy) June 25, 2026
🌼 HOW TO
1. mix mayonnaise + yogurt + honey
2. use hair cap (wrap, towel ok) and heat 3 minute (or wait 20 minute)
3. shampoo (conditioner... pic.twitter.com/eUXQgP9625
¿Qué ingredientes lleva y cómo se usa esta mascarilla casera con mayonesa?
Ingredientes
- 2 cucharadas de mayonesa, donde se puede agregar huevo, aceite y vinagre… esto para dar brillo, suavizar y reconstruir la fibra capilar
- Una cucharada de miel de abeja natural
- 3 a 5 gotas de aceite de camelia o en su defecto, aceite de argán
Preparación
- Basta con mezclar perfectamente la mayonesa, la miel y el aceite en un recipiente pequeño hasta obtener una consistencia suave en dicha combinación
Aplicación
- Aplica la mezcla de medios a puntas antes de lavar tu cabello, masajeando las puntas abiertas suavemente
- Envuelve tu melena con una toalla que fue mojada y exprimida con agua caliente, para generar un efecto de sauna durante 20 minutos
- Al finalizar lava tu cabello con shampoo hasta dos veces para quitar el olor, recomendándose hacerlo con agua tibia o fría
- Y como paso final, esta mascarilla suele terminarse con enjuague en agua de arroz, después del shampoo… la cual puede ser una receta a platicar en otra oportunidad