Haz esta mascarilla casera coreana para hidratar tu cabello y erradicar tus puntas abiertas

Las puntas abiertas o también conocida como orzuela, son un problema más frecuente de lo que se piensa. Algunas condiciones de ciertos tipos de cabello causan más oportunidad de sufrir con la falta de hidratación. Sin embargo, esta mascarilla casera tipo coreana se recomienda como una solución efectiva para evitar este problema con tu melena. He aquí los ingredientes y la forma de hacerla.

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¿Por qué es importante hacer esta mascarilla contra puntas abiertas?

Las recomendaciones generales para evitar la orzuela son el no uso frecuente de planchas, tintes o tenazas. Sin embargo, es algo que afecta a las mujeres que usan el cabello largo. Por eso esta mascarilla está inspirada en la forma de hacerse en Corea del Sur. Esta se conoce como la Mayonnaise Hair Pack.

El objetivo con esta preparación casera es hidratar profundamente la melena y ayudar en la disminución de orzuela. Aunque suene raro, la mayonesa es uno de los “secretos” que tienen los coreanos para combatir las puntas abiertas, pues este ingrediente tiene proteínas y aceites que penetran rápidamente la fibra capilar. Por eso, aprende a hacer este remedio casero y prueba en tu cabello.

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🌼 HOW TO

1. mix mayonnaise + yogurt + honey

2. use hair cap (wrap, towel ok) and heat 3 minute (or wait 20 minute)

3. shampoo (conditioner... pic.twitter.com/eUXQgP9625 — min day (@mindaylee_ixhy) June 25, 2026

¿Qué ingredientes lleva y cómo se usa esta mascarilla casera con mayonesa?

Ingredientes

2 cucharadas de mayonesa, donde se puede agregar huevo, aceite y vinagre… esto para dar brillo, suavizar y reconstruir la fibra capilar

Una cucharada de miel de abeja

3 a 5 gotas de aceite de camelia o en su defecto, aceite de argán

Preparación

Basta con mezclar perfectamente la mayonesa, la miel y el aceite en un recipiente pequeño hasta obtener una consistencia suave en dicha combinación

Aplicación