4 tonos de azul que se ven más elegantes al usar en las paredes de tu casa

No hace falta que remodeles toda la casa para que luzca más elegante, simplemente puedes cambiar el color de las paredes por el azul, un tono que está de moda esta primavera-verano de 2026, según Anticcolonial, y que, si lo eliges bien, puedes dar en el clavo .

De acuerdo con expertos en diseño de interiores , hay 4 tonos de azul que lucen mucho más elegantes en las paredes de la casa cuando los sabes combinar:

Azul petróleo : para la sala

: para la sala Azul marino: para el estudio

para el estudio Azul Celeste : para el dormitorio

: para el dormitorio Azul turquesa: para el baño o cocina

Si sabes usar estos tonos de azul, convertiras tus espacios de la casa en unas salas sofisticadas y que darán la bienvenida de manera plena y lujosa a quien te visita. Otro truco es elegir cerámica con estos tonos especialmente para la cocina y para el baño, toda la casa estará en una misma línea.

¿Cómo combinar el color azul en las paredes para que se vea elegante?

Una vez que elijas el color azul que más te gusta de las opciones anteriores, ahora falta hacer las combinaciones perfectas para que luzca elegante que, según El Mueble:

Azul con blanco : transmite frescura.

: transmite frescura. Azul con beige o terracota : da calidez.

: da calidez. Azul y gris : transmite plenitud y tranquilidad.

: transmite plenitud y tranquilidad. Azul y dorado: sofisticación moderna.

¿De qué color poner los muebles si tienes las paredes azules?

Si quieres una apuesta segura para decorar los muebles cuando tienes las paredes azules es seguir el mismo consejo para combinarlos, pues los tonos blancos, beige, gris y madera clara encajan perfectamente.

Elige colores neutros para tus paredes.|(Pinterest)

Así lo rcomienda Architectural Digest en su portal especializado en diseño de interiores, ya que esta combinación de tonos aportan luminosidad y equilibrio mientras contrastan con lo moderno y elegante del azul.

¿Qué acentos de color puedes poner si tienes parede azules?

Finalmente, para los acentos puedes agregar amarillos, mostazas, naranjas, olivas o musgo, o verde y terracota. Hay un montón de posibilidades. La mejor idea es hacer una imagen con inteligencia artificial como previsualización que puedes hacer en Comex o Sherwin-Williams para darte una idea de cómo quedaría en tus habitaciones.