4 ideas para clósets pequeños que se ven aesthetics en tu cuarto

Si tienes un closet pequeño, pero no sabes cómo decorarlo para que se vea hermoso y le quepa toda tu ropa, puedes reemplazarlo por alguno con ideas minimalistas o estilo boho que le darán un toque aesthetic a tu habitación. La buena noticia es que no necesitas muebles grandes, únicamente paciencia y mucha creatividad.

De acuerdo con The Home Depot, un buen clóset debe tener contenedores para separar la ropa u objetos que tengamos en la habitación, más allá de solo colgarla en ganchos. De esta manera se ordena mejor sin sacrificar espacio . Algunas opciones modernas, pero clásicas, son las siguientes:

¿Cuáles son las ideas para closets pequeños que se ven aesthetics?

1. Closet abierto tipo minimalista (rack + repisas)

Aprovecha el espacio de tu closet pequeño.|(Pinterest)

Se vería como un espacio limpio y moderno si pones una barra metálica delgada para colgar ropa y, arriba o abajo, repisas de madera clara. Todo queda visible, pero ordenado por colores o tipo de prenda. Puedes agregar cajas o canastas neutras para ocultar lo que no quieres mostrar. Da una vibra tipo Pinterest muy pulida.

2. Closet vertical con módulos apilados

Un closet vertical te ayudará a ordenar tus cosas.|(Pinterest)

Aprovecha la altura de la pared con cajones y compartimentos en columna. Visualmente se vería como una torre organizada, con espacios específicos para ropa doblada, zapatos y accesorios. Si usas tonos blancos o beige, el cuarto se verá más amplio y elegante.

3. Closet con cortina aesthetic

Ideas de closets pequeños: una con cortina para disimular la ropa.|(Pinterest)

En lugar de puertas (que ocupan espacio), usa una cortina ligera en tonos neutros o con textura (lino, algodón). Detrás puedes tener un sistema sencillo de repisas y barra. Se ve acogedor, suave y muy estilizado, además de ocultar el desorden en segundos.

4. Closet escondido bajo cama elevada (tipo loft)

Ahorra espacio con un closet escondido bajo la cama.|(Pinterest)

Si tu cuarto lo permite, eleva la cama y coloca abajo un mini closet con barra y cajones. Se vería como un espacio compacto tipo estudio, muy funcional y moderno. Ideal para cuartos pequeños porque aprovecha al máximo cada metro.

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