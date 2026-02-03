11 diseños de manicura tradicional que se ven hermosos y sencillos

Aunque actualmente las tendencias de "nail art" que arrasan en 2026 son modelos llamativos, con mucho color y relieves , lo cierto es que no son para todas. Esto ya que hay quienes prefieren lo simple y delicado, sin que eso signifique que su look sea aburrido, sino que la manicura tradicional cumple con la función de embellecer las manos al instante y complementa cualquier accesorio.

Así que en estos casos, basta con recurrir a diseños de uñas clásicos y sencillos que se ven lindísimos, pero que son discretos y le favorezcan a todas. Además, todas estas opciones pueden usarse en siluetas cortas y largas, dependiendo del gusto personal y rutina que se lleve.

Manicura tradicional que está en tendencia: 11 diseños bonitos para 2026

Diseños de uñas tipo coreanas en color nude .

. Manicura efecto "mocha" .

. Uñas rojas y cortas para manos sofisticadas.

11 diseños de manicura tradicional que se ven elegantes|Pinterest

"Soap nails" en tonos neutros para que combinen con todo .

. Diseños de uñas "ojo de gato" con líneas doradas .

. Manicura francesa tradicional reinventada en textura metalizada.

11 diseños de manicura tradicional que se ven elegantes|Pinterest

Diseños degradados tipo "baby boomer" con brillos y transparencias

Manicura francesa tradicional para un look delicado .

. Uñas de efecto "lechoso" con aplicaciones brillantes.

11 diseños de manicura tradicional que se ven elegantes|Pinterest

Uñas con baño de gel y diseños de "polka dot" .

. Manicura tradicional cuadrada con efecto "mini francés" en tonos fluorescentes.

11 diseños de manicura tradicional que se ven elegantes|Pinterest

Los pasos imprescindibles en tu rutina de manicura tradicional para lucir uñas perfectas

Una buena preparación es indispensable para tener resultados espectaculares. Por esta razón es crucial que antes de aplicar softgel, gelish, acrílico o cualquier otra técnica, se haga una preparación de uñas completa. Esto incluye que se recorte la cutícula y se apliquen hidratantes, el retiro de cualquier residuo de trabajos previos y, de ser necesario, cubrir con una capa de esmalte transparente o fortalecedor que prevenga quiebres.

Si acostumbras a ir al salón de belleza, consulta con tu manicurista de confianza qué tratamientos tiene y cuál es el que más te conviene. Y si lo haces todo tú misma en casa, puedes tener una mini sesión de spa sumergiendo tus uñas en agua tibia con jabón, que según Vogue India, es una manera muy fácil y práctica de revitalizar las uñas.