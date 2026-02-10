43 uñas del amor y la amistad que puedes usar todo el año: son elegantes y bonitas
En el mes de febrero están en tendencia los diseños llenos de personalidad y de amor propio
El 14 de febrero no solo se trata de celebrar San Valentín, sino también el Amor y la Amistad con nuestros seres queridos por igual. Por eso, si quieres ponerte a la moda , puedes hacerlo con estos 43 diseños de manicura inspirados en esta fecha tan emotiva y que puedes usar durante todo el año.
De acuerdo con la revista de moda Glamour, las uñas que están en tendencia en febrero de 2026 son aquellas que transmiten romanticismo y están llenas de personalidad, especialmente ligadas al amor propio y al glow up. Estas propuestas siguen esa misma línea para que te inspires.
Una por una, las mejores uñas del amor y la amistad que se ven hermosas
Diseños con corazones y amor
- Corazones pequeños minimalistas sobre base transparente.
- Corazones rojos sobre nude clásico.
- Corazones cromados en tonos rosa y plata.
- Corazón en negativo (espacio sin esmalte).
- Corazones degradados con glitter suave.
- Line art de corazón sencillo sobre base clara.
- Corazones pequeños alineados en fila.
Elegantemente románticos
- French tips rosados con corazones en la punta.
- Baby boomer ombré rosa-blanco (romántico y elegante).
- Rosado perlado con acentos de brillo.
- Nude con rayas metálicas doradas.
- Rosa chicle con cristales sutiles.
- Base rosa mate con detalles brillantes.
Inspirados en amor propio y glow-up
- Uñas “Self-love” con palabras escritas delicadas (love, strong, glow).
- Glitter rosa en degradado para sensación de brillo.
- Efecto aura nails con ombré energético.
- Esmalte perlado blanco con acentos dorados.
- Manicura holográfica suave.
- Uñas con pequeños espejos o detalles reflectivos.
- Glitter encapsulado con notas de color pastel.
Colores y degradados que elevan
- Ombré rosa y coral elegante.
- French con degradado glitter.
- Degradado pastel con brillo sutil.
- Rosa con líneas geométricas blancas.
- Nude cálido con diseño en dorado.
Art Deco & Detalles chic
- Mini rayas doradas en uñas claras.
- Dots elegantes en base transparente.
- Línea media metálica en cada uña.
- Esmalte perlado con arte minimalista negro.
- Diseño negative space con líneas finas.
Inspiraciones delicadas y tiernas
- Detalles de oso o símbolo de amistad sutil.
- Uñas con guantes de corazón (motivo pequeño).
- Pastel con flores delicadas.
- Rosa claro con pequeños puntos de color.
- Mezcla de rosa y lila con brillo suave.
Glam & sofisticados
- Base nude con cristales en forma de corazón.
- Rosa metálico con acentos de perla.
- Uñas encapsuladas con pequeños charms.
- Diseño glazed rosado translúcido.
- Uñas clear con corazón en 3D.
- French invertido con glitter suave.
- Pastel irisado con lentejuelas pequeñas.
- Nude + corazones rojos y pequeños destellos.