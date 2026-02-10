43 uñas del amor y la amistad que puedes usar todo el año: son elegantes y bonitas

El 14 de febrero no solo se trata de celebrar San Valentín, sino también el Amor y la Amistad con nuestros seres queridos por igual. Por eso, si quieres ponerte a la moda , puedes hacerlo con estos 43 diseños de manicura inspirados en esta fecha tan emotiva y que puedes usar durante todo el año.

De acuerdo con la revista de moda Glamour, las uñas que están en tendencia en febrero de 2026 son aquellas que transmiten romanticismo y están llenas de personalidad, especialmente ligadas al amor propio y al glow up. Estas propuestas siguen esa misma línea para que te inspires.

Una por una, las mejores uñas del amor y la amistad que se ven hermosas

Diseños con corazones y amor



Corazones pequeños minimalistas sobre base transparente. Corazones rojos sobre nude clásico. Corazones cromados en tonos rosa y plata. Corazón en negativo (espacio sin esmalte). Corazones degradados con glitter suave. Line art de corazón sencillo sobre base clara. Corazones pequeños alineados en fila.



Elegantemente románticos



French tips rosados con corazones en la punta. Baby boomer ombré rosa-blanco (romántico y elegante). Rosado perlado con acentos de brillo. Nude con rayas metálicas doradas.

Las uñas nude se ven sencillas, pero sofisticadas.|(Especial/Pinterest) Rosa chicle con cristales sutiles. Base rosa mate con detalles brillantes.

Inspirados en amor propio y glow-up



Uñas “Self-love” con palabras escritas delicadas (love, strong, glow). Glitter rosa en degradado para sensación de brillo. Efecto aura nails con ombré energético. Esmalte perlado blanco con acentos dorados. Manicura holográfica suave.

Mira este diseño de uñas holográficas para el Día del Amor y la Amistad.|(Especial/Pinterest) Uñas con pequeños espejos o detalles reflectivos. Glitter encapsulado con notas de color pastel.

Colores y degradados que elevan



Ombré rosa y coral elegante. French con degradado glitter. Degradado pastel con brillo sutil. Rosa con líneas geométricas blancas. Nude cálido con diseño en dorado.

Art Deco & Detalles chic



Mini rayas doradas en uñas claras. Dots elegantes en base transparente. Línea media metálica en cada uña. Esmalte perlado con arte minimalista negro. Diseño negative space con líneas finas.

Inspiraciones delicadas y tiernas



Detalles de oso o símbolo de amistad sutil. Uñas con guantes de corazón (motivo pequeño). Pastel con flores delicadas. Rosa claro con pequeños puntos de color. Mezcla de rosa y lila con brillo suave.

Glam & sofisticados

