46 ideas para hacer una revelación de género original: tu gender reveal será único y hermoso

Las fiestas de gender reveal son uno de los momentos más especiales cuando se está a la espera de un bebé. Por esto es que hay parejas que organizan divertidas celebraciones para conocer si tendrán un niño o una niña, contagiando de toda esta emoción a sus familiares y seres queridos. Además de que se vuelve una tradición y hasta sirve para agregar elementos de decoración en tendencia para embellecer el hogar .

Y lo mejor es que no se necesita un gran presupuesto para hacer de este día algo inolvidable, sino que basta con ponerse creativos para hacer una revelación de género única que se convierta en un recuerdo entrañable. Ya sea que se quiera hacer junto al baby shower o con algo más íntimo.

¿Cómo hacer un gender reveal? 46 ideas para tener una fiesta muy divertida

Con tableros de fotos .

. Gender reveal con stickers de los papás cuando eran bebés .

. Con huellas de pintura hechas por los invitados.

Con un mini clóset .

. Revelación de género en una sesión de fotos con la mamá .

. Con juegos de mesa.

Con tableros y estampas .

. Con moñitos adheribles .

. Gender reveal con moñitos misteriosos.

Dejando que los hermanos mayores den la sorpresa .

. Pared de "polaroids" para una revelación de género .

. Con bebidas misteriosas.

Con cajas decorativas.

Botellas de agua decoradas.

Gender reveal con los recuerdos de la fiesta.

Con un pastel sorpresa .

. Brownies que revelen el misterio .

. Postres para una fiesta de revelación de género.

Con una pelea de botargas muy divertida .

. Con lentes de colores .

. Juegos de gender reveal.

Con humo de colores.

Escondiendo la respuesta en un pastel.

En una fiesta de revelación de género al aire libre.

Con una pared de helados .

. Gender reveal en un picnic .

. Con un árbol de calcetines.

Con globos para reventar .

. Tiro al arco con pintura .

. Con pasteles para revelación de género divertidos.

En una batalla de pintura .

. Con grafittis de gender reveal ingeniosos .

. Regalando collares a los invitados.

En macetas de colores .

. Con diseños de uñas muy bonitos y en tendencia para revelación de género .

. Dando "popcackes" misteriosos.

Con votaciones entre los invitados .

. Dando limonadas temáticas en la fiesta de gender reveal .

. Con zapatitos de bebé.

Con globos de pintura en familia .

. Juegos para una revelación de género .

. Con un ultrasonido misterioso.

Con piñatas temáticas .

. En sesiones de fotos para gender reveal en pareja .

. Con cajitas sorpresa.