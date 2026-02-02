7 ideas para remodelar las cortinas viejas de la recámara para que se vean como nuevas y hermosas

Si tu habitación está acomodada de manera excepcional, pero aún conservas cortinas viejas, es muy probable que no luzca en todo su esplendor. Ese pequeño detalle puede apagar por completo el encanto del espacio. Por eso, es momento de renovarlas y apostar por opciones que se vean como nuevas, frescas y hermosas, especialmente ahora que la primavera está a la vuelta de la esquina.

Según explica El Mueble, la tendencia para lograr un cuarto moderno se inclina por tonos neutros y matices pastel, ideales para aportar frescura, calma y un aire contemporáneo. Un truco infalible es colocar las cortinas casi tocando el techo: este simple gesto genera una sensación inmediata de amplitud y elegancia. A partir de ahí, solo queda elegir el estilo que mejor vaya contigo , ya sea cortinas largas, dobles, con textura o persianas. Aquí te dejamos una selección que te va a inspirar.

Las mejores ideas para remodelar las cortinas de la recámara

Cortinas dobles (sheer + blackout): Instálalas con una barra doble: las cortinas sheer translúcidas al frente y opacas detrás para control total de luz. Dan un estilo lujoso y funcional que equilibra suavidad y privacidad, combinando con muebles claros y textiles suaves.

Cortinas largas hasta el piso en tono neutro: Colócalas desde el techo hasta el suelo para que visualmente eleven la altura de la recámara. Su estilo minimalista y elegante va bien con tonos tierra, madera natural y decoración minimalista.

Paneles corredizos tipo japandi: Usa paneles deslizables de tela o lino en rieles para ventanas amplias. Ofrecen un look contemporáneo y ordenado, ideal con decoración estilo Japandi (colores neutros y materiales naturales).

Persianas romanas de tela texturizada: Instala persianas romanas que doblan la tela en pliegues cuando suben. Dan un estilo sofisticado y cálido , combinando con paredes claras y detalles de madera o cerámica.

Cortinas con anillas metálicas grandes: Cuelga cortinas de tela ligera con anillas de metal visible para un acabado moderno y fácil de correr. El estilo resultante es industrial suave, perfecto con muebles oscuros y piezas metálicas.

Cortinas de lino natural con tie-backs decorativos: Coloca barras altas y usa tie-backs (amarres decorativos) para recoger las cortinas durante el día. Crean una sensación orgánica y calmada , ideal con decoración boho o nórdica clara.

Paneles verticales en tela textil moderna: Instala paneles verticales deslizables en ventanas grandes o puertas corredizas en lugar de telas continuas. Ofrecen un look geométrico y elegante ideal para recámaras grandes con decoración moderna y minimalista.

Cuáles son las cortinas que tapan la luz y el ruido

Puedes hacer tus combinaciones de diseños de cortinas para el dormitorio con las que tapan la luz por completo e impiden que el ruido exterior entre tan fácil. De acuerdo con The New York Times, las líneas opacas son las mejores para lograrlo.

En el mercado hay varias opciones, desde precios económicos hasta lujosas con diseños mucho más elegantes. Una recomendación que puedes hacer es colocarlas como segunda capa, frente a otras cortinas blancas semitransparentes que dejen entrar la luz del día para cuando no se está descansando.