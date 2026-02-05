9 diseños de uñas para San Valentín almendradas: están perfectas en cortas o largas

El Día de San Valentín es la excusa perfecta para probar nuevos estilos de manicure que emanen romance con sus colores. Y para las amantes de las uñas almendradas, hay varios diseños que pueden recrearse para lucir manos impecables en esta fecha porque son preciosos, se ven elegantes y le favorecen a todas.

Además, se trata de una de las tendencias de belleza que estarán muy fuertes en 2026 gracias a cómo estiliza los dedos y lo fácil que es adaptarlo a las técnicas del momento. Por si fuera poco, brinda la posibilidad de llevarlas cortas o largas; en gel, acrílico o rubber, dependiendo de lo que te haga sentir más cómoda y bonita.

Uñas de San Valentín: 9 diseños que son perfectos para un look muy romántico

Punta francesa rosa con corazones rojos . Combina dos de las tonalidades más llamativas para el 14 de febrero y reinventa el clásico manicure francés.

. Combina dos de las tonalidades más llamativas para el 14 de febrero y reinventa el clásico manicure francés. Esmalte rojo cereza con acabado brillante . Los diseños de uñas rojas para San Valentín nunca fallan, mucho menos cuando se fusionan con un buen baño de gel.

. Los nunca fallan, mucho menos cuando se fusionan con un buen baño de gel. Diseños de uñas nude minimalistas. Si buscas algo más discreto, entonces los corazones miniatura son la mejor opción.

9 diseños de uñas para San Valentín que se ven preciosos en almendradas|Pinterest

Rosa pastel con detalles de corazones. El rosa pastel es un color que le queda a todo tipo de piel y combina con casi todo, por lo que cuando se combina con corazones, es idóneo para usarse en los diseños de uñas para el 14 de febrero.

Uñas almendradas de efecto glaseado. Las "glazed nails" son una de las tendencias de manicure que dominarán en 2026 y no se podían quedar atrás para el Día del Amor y la Amistad. Elige un tono rosa que combina con todo.

Tipo "baby boomer" con corazones. Sutiles, pero hermosas: así son las uñas "baby boomer" que degradan tonos nude con blanco.

9 diseños de uñas para San Valentín que se ven preciosos en almendradas|Pinterest

Manicure tipo "ojo de gato" . Entre los diseños de uñas más arriesgados (pero favorecedores) del 2026, están el efecto "cat eye" , que se distingue por su alucinante brillo.

. Entre , que se distingue por su alucinante brillo. Con corazones encapsulados . En el caso de las que aman el brillo y el color, puedes probar con un manicure de corazones encapsulados con gel y baño de glitter.

. En el caso de las que aman el brillo y el color, puedes probar con un manicure de corazones encapsulados con gel y baño de glitter. Uñas con arte lineal romántico. Si quieres algo mucho más sobrio que puedas llevar a la oficina, entonces las uñas almendradas en tonos nude son perfectas