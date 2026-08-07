5 formas de aprovechar el romero más allá de la cocina

El romero es una planta aromática que suele estar presente en la cocina, pero sus posibilidades van mucho más allá de sazonar los platillos. Su característico aroma y sus propiedades lo convierten en un recurso que puede aprovecharse de diferentes maneras dentro del hogar.

Tener unas ramas de romero a mano permite experimentar con alternativas sencillas para incorporarlo a la rutina. Desde perfumar espacios hasta preparar soluciones caseras para distintas tareas, esta planta ofrece opciones prácticas que pueden ayudar a aprovecharla al máximo.

¿Qué otros usos tiene el romero?

El romero puede convertirse en un gran aliado para el hogar incluso cuando no se utiliza para preparar alimentos. Sus ramas y hojas desprenden un aroma intenso y agradable que permite incorporarlo a distintas tareas relacionadas con la decoración y la ambientación de los espacios.

Saquitos aromáticos

El romero seco conserva buena parte de su fragancia durante bastante tiempo, por lo que puedes colocar sus hojas dentro de pequeños saquitos de tela. Son ideales para introducir en armarios, cajones o incluso entre la ropa de cama y aportar un aroma agradable.

Popurrí casero

Otra alternativa consiste en combinar romero seco con otras plantas, flores y elementos aromáticos para crear un popurrí casero. Puedes colocarlo en recipientes decorativos y distribuirlo por diferentes habitaciones.

Ambientador natural

Las ramas de romero también pueden utilizarse para preparar un ambientador casero. Su aroma intenso ayuda a perfumar espacios y aportar una sensación fresca sin depender únicamente de productos comerciales.

Coronas decorativas

Los tallos secos son una buena opción para elaborar coronas, guirnaldas y centros de mesa. Además de aportar un toque natural a la decoración, mantienen su fragancia durante bastante tiempo.

Decorar espacios

Unas ramas de romero seco pueden colocarse en jarrones, frascos de vidrio o pequeños recipientes para crear adornos sencillos. Es una forma económica de incorporar elementos naturales a la decoración y aprovechar una planta que tengas en casa.