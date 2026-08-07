DIY: convierte una lata de sardinas en un joyero inspirado en Ladybug

El joyero inspirado en Ladybug es una idea original para reutilizar una lata de sardinas y convertirla en un espacio práctico para guardar tus piezas favoritas. Con algunos materiales sencillos puedes trasformar este envase en una manualidad colorida y personalizada.

Además de ser una alternativa para darle una segunda vida a las latas, este proyecto permite poner a prueba tu creatividad y crear una pieza decorativa. Puedes incorporar los característicos colores rojo y negro de Ladybug para conseguir un resultado llamativo y guardar en su interior anillo, aretes, pulseras y otros accesorios pequeños.

¿Cómo hacer un joyero de Ladybug con una lata de sardinas?

Hacer un joyero inspirado en Ladybug con una lata de sardinas es una manualidad sencilla y creativa para darle una segunda vida a este envase. Para realizarlo necesitarás una lata de sardinas vacía y limpia, pintura roja y negra, pinceles, pegamento, tijeras, cartón y un trozo de tela o papel decorativo. También puedes sumar otros elementos que tengas en casa para personalizar el diseño.

Paso a paso

Comienza por lavar muy bien la lata para eliminar cualquier resto de alimento y déjarla secar por completo. Manipúlala con cuidado, especialmente si tienes bordes filosos, para evitar accidentes durante el proceso.

Una vez limpia y seca, pinta el exterior de la lata de rojo, el color característico de Ladybug. Espera a que la pintura se seque y, si es necesario, aplica una segunda capa para conseguir un acabado uniforme.

Cuando la superficie esté completamente seca, utiliza pintura o un marcador negro para dibujar las manchas características de una mariquita. Puedes distribuirlas por toda la lata o concentrarlas en la parte superior para darle mayor protagonismo al diseño.

Para decorar el interior, recorta un trozo de cartón que se ajuste a la base y cúbrela con tela o papel decorativo. Después, fíjalo con pegamento y espera a que quede bien adherido.

Por último, deja secar completamente el joyero antes de utilizarlo. Una vez listo, podrás guardar tus alhajas y otros accesorios pequeños en este original recipiente inspirado en Ladybug.