¿Cómo usar el contorno de ojos con cafeína para desinflamar párpados encapotados?

Utilizar el contorno de ojos con cafeína para desinflamar párpados encapotados exige aplicar el producto mediante masajes de drenaje linfático de adentro hacia afuera para activar la microcirculación y drenar el líquido acumulado bajo el hueso de la ceja.

El párpado encapotado se caracteriza por un exceso de piel que cae sobre el párpado móvil; cuando esta zona retiene líquidos por cansancio, alergias o genética, el pliegue se vuelve más pesado y encapota aún más la mirada.

La cafeína es un potente vasoconstrictor y antioxidante natural de bajo peso molecular que penetra las capas celulares, reduce el flujo sanguíneo excesivo y drena los tejidos inflamados de manera exprés.

Así puedes usar el contorno de ojos con cafeína para desinflamar

Consigue una mirada más abierta, descansada y con un efecto lifting inmediato siguiendo este protocolo profesional de aplicación:

Enfría tu contorno de ojos previamente

Guarda tu suero o crema de cafeína en el refrigerador. El frío potenciará el efecto vasoconstrictor del ingrediente activo, acelerando la reducción de la hinchazón celular y calmando la piel desde el primer contacto.

Esta es la mejor forma de aplicar el contorno de ojos con cafeína para lucir mejor|Pexels: Anna Shvets

Deposita la cantidad equivalente a un grano de arroz

Coloca esa pequeña porción en la yema de tu dedo anular, el cual es el dedo que ejerce la menor presión natural. Distribuye el producto dando toques milimétricos sobre el hueso orbital inferior y justo debajo del arco de la ceja.

Realiza el masaje de barrido ascendente

Desliza el dedo suavemente desde el lagrimal interno, pasando por debajo de la ceja y presionando con sutil firmeza hacia afuera y hacia arriba en dirección a la sien.

Presiona los puntos de acupresión clave

Utiliza la yema del dedo para presionar suavemente durante tres segundos tres puntos estratégicos: el inicio de la ceja, el arco más alto y la esquina externa del ojo.

El contorno de ojos con cafeína aporta nutrientes y desinflama las bolsas|Farhad Irani

Evita el párpado móvil y la línea de las pestañas

Nunca apliques la cafeína directamente sobre la piel del párpado móvil que parpadea. Al ser una zona sumamente delgada, el producto migrará por sí solo hacia abajo debido al calor corporal.

