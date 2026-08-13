5 artículos kawaii que debes tener este regreso a clases 2026; son útiles, aesthetic y fáciles de conseguir

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. A finales del presente mes de agosto, millones de niños volverán a las aulas para dar inicio a un nuevo ciclo escolar. Sí tú, al igual que muchos, estás en plena búsqueda de lista de útiles, aquí te compartimos 5 artículos kawaii que son súper funcionales y aesthetic. Lo mejor de todo es que también son fáciles de conseguir… ¡Así que toma nota y agrégalos a tu listado!

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Los mejores 5 artículos kawaii para este regreso a clases 2026

Desde libretas súper lindas que harán que tus apuntes luzcan aesthetic, hasta gomas de borrar y marcatextos. Estos son 5 artículos kawaii para el regreso a clases:

Plumas

Estas plumas serán tu inspiración al momento de hacer apuntes. Sea cual sea el dibujo o personaje que elijas, este tipo de diseños destacan por su vibra súper tierna que, sin duda, te hará sobresalir este regreso a clases.

Gomas

Para todos aquellos fans de las gomas de figuritas, aquí te compartimos estos hermosos borradores en forma de florecitas. Si bien la forma ya es adorable, su tamaño pequeño las hace aún más kawaiis. Además, varios de estos artículos cuentan con aroma, lo que dará un plus a tus útiles.

Marcatextos

Si eres de esas personas que todo el tiempo está subrayando en textos, esta es la opción ideal para ti. Las patitas en las tapas de los marcatextos le dan ese toque adorable, que todo fan de lo kawaii busca. Lo mejor de todo es que hay diversos diseños para cada color que ocupes.

Sacapuntas

Este diseño de sacapuntas es bastante similar al de los marcatextos, por lo que es el complemento ideal para tu kit de regreso a clases, especialmente si eres un amante de los gatitos. Al igual que las opciones anteriores, hay varios colores disponibles en el mercado.

Libretas

Tus apuntes escolares lucirán súper aesthetic con estas libretitas kawaii. Te recomendamos usarlas para tareas pequeñas, como anotar tus listas de pendientes, calificaciones y demás, ya que su tamaño es muy chico, pero adorable.

¿Dónde comprar útiles kawaii para el regreso a clases 2026?

Todos estos útiles escolares kawaii son muy fáciles de conseguir. Puedes encontrarlos en tiendas del centro de la ciudad, donde hay ofertas al mayoreo, o, si lo prefieres, también están disponibles en varias páginas en línea.

¿Cuándo inicia el nuevo ciclo escolar?

Las vacaciones de verano terminan el domingo 30 de agosto. De tal modo, el nuevo ciclo escolar dará inicio el lunes, 31. Esto solo aplica para el nivel de educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria.