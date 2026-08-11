Kpop Demon Hunters: 4 ideas para hacer folders y guardar tus documentos más importantes, inspirados en las guerreras Huntrix, este regreso a clases 2026

No cabe duda que el regreso a clases no solo implica el uso de cuadernos y libros sino de folders, ya que en estos es donde los documentos y papeles más importantes se mantienen en buenas condiciones. Sin embargo, en esta ocasión te presentamos 4 ideas súper originales y divertidas de decorar tus folders al estilo Kpop Demon Hunters.

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Kpop Demon Hunters: Ideas para hacer folders y guardar tus documentos más importantes este regreso a clases 2026

Tener folders originales y bonitos sin duda alguna será la mejor manera de inspirarte para guardar tus trabajos, tareas y proyectos más importantes así como documentos que no puedes perder por nada del mundo, es por eso que en esta ocasión te presentamos las ideas más originales, inspiradas en la icónica película Kpop Demon Hunters.

Kpop Demon Hunters: Folder transparente con la imagen de las guerreras Huntrix

Esta idea consiste en utilizar una carpeta o folder transparente normal, el cual puedes comprar en una papelería y personalizarlo con imágenes de las guerreras Huntrix. Es importante que el folder sea transparente para que los stickers o imágenes que decidas colocar se vean muy bien. Puede ser del tamaño que lo prefieras, ya sea carta u oficio.

Kpop Demon Hunters: Folder de Rumi

Esta idea, como su nombre lo dice, se basa en un folder con la imagen de Rumi, una de las tres guerreras Huntrix. Para hacerlo deberás colocar sobre un folder la imagen de la protagonista de la cinta en fomi, si bien puedes comprarla ya hecha también la puedes hacer tú misma con hojas de fomi apoyándote de una imagen de internet. Puedes decorarlo con estrellas o corazones brillantes y en la parte frontal puedes colocar el nombre de la alumna.

Kpop Demon Hunters: Carpeta de Rumi

Si por el contrario, prefieres guardar tus documentos en carpetas y no en folders, tenemos una opción ideal para ti. En una carpeta deberás colocar sube hojas y dentro pondrás tus documentos. Sin embargo, decorarás tu carpeta con imágenes de fomi; de Rumi o el personaje que desees. Lo que hará que tu carpeta sobresalga será el uso de colores y figuras como notas musicales. Puedes forrar la base con el color que prefieras.

Kpop Demon Hunters: Folder con plantilla impresa

Esta idea consiste en imprimir una plantilla de Kpop Demon Hunters y pegarla sobre el folder de tu preferencia. No importa que color sea ya que lo cubrirás con la plantilla, por ejemplo, esta que te presentamos es en color morado y tiene a Rumi, Mira y Zoey.