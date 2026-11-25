Hay personas que a poco más de un mes, ya están organizando las juntadas decembrinas, por lo que seguramente, ya hayan decidido el menú navideño, con quién se van a reunir, como así también la decoración elegida para estos días, desde el árbol de Navidad hasta la ornamentación. Las plantas no pueden faltar para esta fecha y en este caso, tiene que ver con la Lengua de Suegra, una de las más populares y que el Feng Shui recomendó dónde la tienes que colocar para atraer la fortuna.

Entre las características que debemos mencionar de la Lengua de Suegra, es que se trata de una planta de interior muy conocida en el mundo de la decoración, por sus hojas alargadas y puntiagudas y que son ideales para absorber toxinas y por su gran cantidad de propiedades espirituales. Además, tiene un vínculo especial con el Feng Shui, esta disciplina de origen chino que busca la armonía en los espacios.

Como se acercan las cenas de Navidad, lo principal es que durante esta reunión, reine la armonía, la tranquilidad y la paz; y para esto, el Feng Shui, puede tener una influencia bastante importante, por lo que reveló el lugar en donde debes colocar la Lengua de Suegra para poder atraer prosperidad. Y es que esta ubicar esta planta, combinará tradición decorativa.

Cuál es el mejor lugar para colocar la Lengua de Suegra en Navidad

Según reveló el Feng Shui, entre las ubicaciones más favorecedoras para la Lengua de Suegra es la entrada principal, a un costado sin obstruir el paso ni quedar frente a la puerta, una esquina luminosa de la sala o del estudio; y para atraer la prosperidad, lo mejor será en el sureste de la vivienda. A su vez, debes comprobar que hay ciertos cuidados que debe recibir para aprovechar estos beneficios.

En qué lugar no hay que colocar la Lengua de Suegra

Así como hay lugares recomendados para colocar la Lengua de Suegra durante la Navidad, según el Feng Shui es en sitios húmedos u oscuros, como el baño, en recámaras pequeñas, fuentes cercanas al calor y corrientes heladas; ya que durante diciembre, los cambios de temperatura y riesgos excesivos son el error más común de plantas de interior.