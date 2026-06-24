5 diseños de piñatas caseras de Slinky de Toy Story: ideal para los cumpleaños de los niños

Las piñatas forman parte de la decoración de cumpleaños y celebraciones, pero que tienen un origen más antiguo y que en la actualidad se utilizan generalmente para los cumpleaños infantiles y que en su interior se guardan sorpresas como dulces o pequeños obsequios. La temática irá variando de acuerdo a la tendencia del momento y los gustos de quien cumpla años. Ante el estreno reciente de ‘Toy Story 5’, no podrás dejar pasar estos cinco diseños del personaje ‘Slinky y con cinco diseños.

Noticias Baja California del 17 de junio 2026

Tal como mencionábamos anteriormente, las piñatas suelen tener en su interior algunos objetos comestibles como bombones, golosinas, y otras pequeñas sorpresas y que caerán de las piñatas al romperse. Es una tradición y es uno de los momentos más esperados por los niños en los cumpleaños infantiles, ya que se reunirán aguardando la caída de estas sorpresas. Por otro lado, la mayoría de ellas están inspiradas bajo alguna temática.

Por lo general, las piñatas suelen diseñarse bajo alguna temática en particular, inspirada en series, personajes de animé, de televisión, de películas, entre otros. En este caso, una de las películas recientemente estrenadas fue ‘Toy Story 5’ en donde relata la aventura de ‘Woody’ y sus amigos, y uno de ellos es ‘Slinky’ un perro de juguete cuya parte media está formada por un resorte metálico y si tu niño es fanático de este personaje, te vamos a compartir algunos diseños para que tengas en cuenta.

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Los diseños de las piñatas de Slinky de Toy Story

La clave para hacer esta piñata de ‘Slinky’ de ‘Toy Story’ radica en construir el cuerpo delantero y trasero con cajas de cartón unidas por un tubo flexible que simule su resorte, forrando todo con papel crepé o china; o puedes simular ese efecto en el mismo cartón para que no sea tan complejo. Además, necesitas de tijera, cinta adhesiva, silicona, hilo, entre otros.

Diseños de piñatas de Slinky de Toy Story pic.twitter.com/VWcCGJkvpo — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 24, 2026

Cómo hacer la piñata de Slinky de Toy Story