Manualidades de Toy Story: 3 ideas para hacer alcancías de cartón para niños

Toy Story es una de las franquicias animadas más queridas por los niños , y por eso realizar manualidades inspiradas en sus personajes puede convertirse en una actividad divertida y educativa. Además de estimular la creatividad, estos proyectos ayudan a fomentar hábitos positivos, como el ahorro. Una excelente opción es elaborar alcancías con materiales cartón reciclados, ya que son fáciles de conseguir y permiten crear diseños coloridos inspirados en Woody, Buzz Lightyear y los demás juguetes de la saga. Descubre tres ideas sencillas para hacerlas junto con tus hijos.

Las 3 ideas de alcancías de Toy Story para niños: paso a paso

En Pinterest, TikTok y YouTube existen numerosas propuestas para crear alcancías de Toy Story utilizando botellas, envases y recipientes de cartón. Lo primero que deben hacer tu hijo(a) y tú es elegir a su personaje favorito. Después, sigan estas ideas:

1. Alcancía de Buzz Lightyear con botella de cartón

Esta manualidad es perfecta para los niños que sueñan con llegar "al infinito y más allá".

Materiales



Caja de cartón vacía

Foami blanco

Foami verde

Foami morado

Silicón frío o caliente

Tijeras

Pintura acrílica

Marcador negro

Cutter (uso exclusivo de un adulto)

Una vez que tengas todos los materiales, será momento de comenzar:

Limpia el cartón.

Haz una ranura en la parte superior para introducir monedas.

Cubre la botella con foami blanco para simular el traje espacial de Buzz.

Añade detalles verdes y morados en distintas zonas del diseño.

Dibuja botones, insignias y otros elementos característicos con el marcador negro.

Deja secar completamente antes de utilizar la alcancía.

2. Alcancía de Woody con cartón

Si tu hijo prefiere al vaquero más famoso de Toy Story, esta opción será ideal.

Checa esta alcancía de Toy Story tipo Woody.|(ESPECIAL/Pinterest)

Materiales



Caja de cartón con tapa

Foami amarillo

Foami café

Foami blanco

Foami negro

Silicón

Tijeras

Marcadores

Una vez reunidos los materiales, sigue estos pasos:

Realiza una abertura en la tapa para insertar monedas.

Forra el bote con foami amarillo para representar la camisa de Woody.

Agrega manchas negras sobre una base blanca para recrear el chaleco.

Corta una figura de sombrero café y pégala en la parte superior.

Dibuja detalles como botones, bolsillo y pañuelo rojo.

Verifica que las monedas entren fácilmente antes de finalizar el proyecto.

3. Alcancía de los Aliens con recipiente de cartón

Los simpáticos extraterrestres verdes también pueden convertirse en una divertida alcancía.



Materiales



Recipiente de cartón redondo

Foami verde

Foami azul

Foami blanco

Foami negro

Silicón

Tijeras

Cuando tengas todo listo, sigue estas instrucciones:

Abre una ranura en la parte superior del recipiente.

Cubre toda la superficie con foami verde.

Recorta tres ojos blancos y pega pupilas negras para recrear el rostro del personaje.

Añade las características antenas con tiras de foami.

Decora la parte inferior con una franja azul similar al uniforme de los Aliens.

Deja secar por completo antes de comenzar a ahorrar.

Estas tres manualidades pueden adaptarse fácilmente a otros personajes de Toy Story, ya que únicamente tendrás que cambiar los colores y algunos detalles decorativos.

Además de ser entretenidas, ayudan a enseñar a los niños la importancia del reciclaje y el ahorro mientras desarrollan su imaginación y habilidades manuales.