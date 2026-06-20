5 diseños de piñatas caseras de Dragon Ball Z para celebrar los cumpleaños de los niños

Cuando nos mencionan la palabra animé, de manera inmediata lo relacionamos con ‘Dragon Ball Z’ y es que se trata de una de las series más populares en el mundo, que ha logrado trascender generaciones y que es sin dudas una de las más queridas tanto por los más chicos como así también los más grandes. Es por eso que no puede faltar en ninguna decoración de fiesta infantil y si quieres replicar una piñata con la figura de uno de sus personajes, te compartiremos algunas ideas para que tengas en cuenta.

No hay dudas que ‘Dragon Ball Z’ marcó un antes y un después en muchas generaciones y es que desde su irrupción en la pantalla chica, este animé logró ganarse el cariño de muchas personas, en especial de los varones quienes se identificaban con Goku y sus amigos. Fue tanto el éxito de estos dibujos animados japoneses que pasaron a convertirse en juguetes, artículos para el hogar y por supuesto, en temática de cumpleaños infantiles.

La decoración de un cumpleaños infantil suele ser algo complicado, teniendo en cuenta que los padres deberán afrontar varios gastos, en especial si eligen una temática en particular y tratar de tener todo relacionado a ese personaje. Si tienes un hijo fanático de Dragon Ball Z y lo quieres sorprender con algo increíble, podrás hacerlo con estos diseños de cinco piñatas que son fáciles de hacer.

Te puede interesar: 5 diseños de piñatas de Snoopy

Te puede interesar: cómo hacer una piñata de Goku

Cuáles son los materiales para una piñata de Dragon Ball Z

El proceso de elaboración de las piñatas es más sencillo de lo que parece, teniendo en cuenta que solo necesitas un poco de paciencia, creatividad y seguir todos los pasos. Los materiales que necesitas son cartón corrugado, cartón de gran tamaño, papel crepé naranja, negra o cartulina de estos colores para los personajes y herramientas para cortar y pegar.

Cuáles son los 5 diseños de piñatas de Dragon Ball Z

Y en cuanto a los diseños, podrás ir variando de acuerdo a cuál sea el personaje favorito de tu hijo, pero el que más se lleva todas las miradas es Goku y entre las ideas que puedes innovar son las siguientes:

Los diseños de piñatas de Dragon Ball Z pic.twitter.com/JO1z9LL8nD — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 19, 2026