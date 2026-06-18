5 diseños de piñatas caseras de Rocky de Paw Patrol para celebrar los cumpleaños de los niños

Las piñatas son uno de los elementos decorativos que no pueden faltar en ninguna fiesta de cumpleaños, teniendo en cuenta que es algo que los niños quieren que sí o sí esté en su festejo. La temática dependerá si nos encontramos con una fiesta para niñas que optarán por personajes de Disney, o muñecas o de varones, que puede variar en varios personajes. No hay dudas que Paw Patrol es una serie que se ha ganado el cariño de todos, y por eso, te vamos a dejar cinco diseños de Rocky para que hagas en casa.

No hay dudas que una de las series infantiles más queridos por los niños es ‘Paw Patrol’ y es un grupo de seis cachorritos que viven aventuras realmente únicasy en la que cada uno tiene un papel asignado. En este caso, hablamos de ‘Rocky’, un perro mestizo que es experto en reciclaje y que suele ser creativo, tiene mil ideas y la basura ajena suele ser su tesoro; y esto ha llevado a que se convierta en temática de muchos cumpleaños infantiles, en especial de las piñatas.

Si estás pensando en organizar una fiesta de cumpleaños para tu hijo y te ha pedido la temática de Paw Patrol, te vamos a dejar entonces cinco ideas para que hagas en casa una piñata de Rocky, el perro reciclador y que no será necesario gastar tanto dinero en esta decoración y con pocos elementos en casa.

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Elementos para la piñata de Paw Patrol

Cartones

Figura de Rocky

Tijera o cúter

Cartones para pegar en los laterales

Papel crepé o de seda de color verde brillante, gris claro, azul, blanco y negro

Cuerda resistente

Cartulina para los detalles de la cara y el escudo

Cómo hacer la piñata de Paw Patrol sobre Rocky

Dibujar el contorno de la cabeza de Rocky o su cuerpo entero sobre una pieza de cartón y si necesitas ayuda, puedes imprimir una imagen Recortar la base con un cúter y utilizarla como plantilla para cortar la segunda pieza Unir las caras tomando las tiras de cartón de 15 cm y bordear toda la silueta utilizando el pegamento y la cinta adhesiva Pegar ambas siluetas de la piñata y hacer un hueco para que puedas colocar los dulces en su interior Cortar el papel crepé en tiras largas de unos 6 cm de ancho, hacer los flecos delgados Forrar los laterales, comenzar a pegar las tiras de papel crepé desde la parte inferior de los laterales hacia arriba Cubrir la parte trasera con tiras de flecos y en la parte frontal, aplicar los colores correspondientes delimitando las zonas con un lápiz antes de pegar