La Semana Santa llegó y qué mejor manera de disfrutar de las vacaciones que con una salida a la playa o algún otro lugar soleado con alberca. Si una de estas opciones está entre tus planes pero aún no cuentas con un traje de baño, ¡no te preocupes! A continuación te compartimos 5 diseños de trajes que son ideales para disimular el vientre abultado, perfectos para una ocasión como esta.

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5 diseños de trajes de baño para disimular el vientre abultado en mujeres: son elegantes e ideales para las vacaciones de Semana Santa 2026

Desde diseños con estampados hasta con texturas. Estos son los cinco diseños de traje de baño que ayudan a disimular el vientre abultado:



Trajes drapeados o con compresión abdominal: Los trajes de baño con textura fruncida en la parte del abdomen son ideales para disimular el vientre abultado. Muchos de estos diseños también cuentan con compresión abdominal, lo que los hace aún más perfectos.

| Crédito: Imagen generada con Gemini

Bikinis altos: Al usar bikinis de talle alto (los famosos high-waisted) no sólo disimulas el vientre y defines la cintura, sino que también son ideales para alargar las piernas, lo que es un plus si también buscas lucir con mayor altura. En general, estos diseños estilizan tu figura.

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Tankinis: Si lo tuyo no son los bikinis, puedes optar por un tankini, que también es un traje de baño de dos piezas. La diferencia es que la parte de arriba es una camiseta holgada sin mangas. Ideal si lo que también buscas es comodidad.

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Con estampados: Jugar con los estampados también puede ayudar a disimular el vientre abultado. Elige estampados estratégicos que destaquen. De tal modo, el vientre abultado pasará desapercibido.

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En colores oscuros: Los colores oscuros también son perfectos para reducir el vientre abultado de manera visual. Elige algún diseño en color negro, vino o azul marino, que también son tonos muy elegantes.

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¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 inicia el domingo, 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, y finaliza el viernes, 5 de abril; por lo que aún tienes algo de tiempo para buscar tu traje de baño ideal.