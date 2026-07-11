Sin gimnasio: 5 ejercicios para fortalecer el abdomen sin salir de casa

La actividad física es fundamental para llevar adelante una vida saludable, teniendo en cuenta que nos permitirá mantener un cuerpo sano, bajar de peso, evitar enfermedades cardiovasculares, obesidad, entre otras. Por otro lado, una de las partes del cuerpo que más se suele tonificar es el abdomen y no es necesario acudir a un gimnasio para fortalecer el core, sino que con cinco ejercicios desde la casa, te permitirá fortalecerlo desde la comodidad y con la ventaja que podrás hacerlo cuando quieras.

Noticias Michoacán del 10 de julio 2026

El abdomen es una de las zonas más importantes para tonificar el cuerpo, teniendo en cuenta que te permitirá evitar la acumulación de tejido adiposo en la zona, ayuda a estabilizar la columna, corrige la postura, previene lesiones lumbares, mejora el equilibrio y optimiza el rendimiento en cualquier movimiento cotidiano; es por eso que hay ciertos ejercicios físicos que son claves para esta zona y que no pueden faltar en ninguna rutina.

Técnicas para ejercitar el abdomen

Hay veces que no es necesario acudir a un gimnasio para entrenar o hacer actividad física, sino que podrás hacer esta rutina desde la comodidad de la casa y en el tiempo que desees. Por otro lado, los especialistas compartieron algunas de las técnicas para aplicar a todos estos ejercicios y fortalecer la zona, como mantener el abdomen contraído durante el ejercicio; tener una respiración constante, y movimientos lentos y controlados. A continuación, te dejaremos cuáles son esos ejercicios para hacer en casa y ejercitar el abdomen.

5 ejercicios para fortalecer el abdomen

Elevación de piernas con cojín: debes tumbarte hacia arriba con los brazos a los costados, sostener el cojín firmemente entre los tobillos o las rodillas y con el core activado y la zona lumbar pegada al suelo, debes subir las piernas hasta 90° y bajarlas despacio sin llegar a apoyarlas del todo

Russian twist con cojín: debes sentarte en el suelo con las rodillas ligeramente dobladas y el tronco inclinado unos 45°, sostener el cojín con ambas manos frente al pecho y girar el tronco de lado a lado en forma controlada y llevando el cojín hacia cada cadera sin perder la postura. Puedes hacer 3 series de 12 repeticiones