MasterChef 24/7: Los errores que arruinan un arroz perfecto

En MasterChef 24/7 pocas pruebas son tan engañosas y destructivas como la preparación de una simple guarnición de arroz. Considerado por los jueces como la prueba de fuego de la técnica básica, un arroz perfecto denota control del fuego, precisión y paciencia.

Sin embargo, en el calor de la competencia, la presión del reloj y los nervios suelen jugar en contra de los participantes, transformando lo que debería ser un grano suelto y aromático en un engrudo apelmazado o en un plato crudo.

Cometer un error en este acompañamiento ha mandado a más de un cocinero directo a los temidos domingos de eliminación. Si quieres evitar los fallos más comunes de la televisión y lograr un resultado impecable en casa, estos son los tres descuidos que debes desterrar de tu rutina culinaria.

El lavado

El primer gran error ocurre antes de encender la estufa. El grano de arroz viene cubierto de una fina capa de almidón superficial. Si este elemento no se retira, actuará como un pegamento natural durante la cocción, resultando en esa textura batida o "apelmazada" que los chefs del panel tanto critican. Para solucionarlo, los expertos del reality recomiendan enjuagar el arroz en un colador bajo el chorro de agua fría, frotando suavemente con las manos, hasta que el agua deje de salir blanquecina y luzca completamente transparente.

Mover el arroz durante la cocción

Un impulso nervioso muy común entre los cocineros amateurs es introducir la cuchara constantemente en la olla para "revisar" cómo va el proceso. Este es el camino más rápido al desastre. Al mover el arroz mientras se cocina, los granos chocan entre sí, rompiéndose y liberando el almidón interno que quedaba. El arroz no se mueve; una vez que el líquido rompe a hervir y se tapa la olla, el vapor debe hacer su trabajo de manera ininterrumpida.