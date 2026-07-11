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3 diseños de piñatas caseras de Luigi de Mario Bros; ideales para los cumpleaños de los niños

Es una temática muy elegida por los más pequeños y que podrás hacer con facilidad.

3 diseños de piñatas caseras de Luigi de Mario Bros; ideales para los cumpleaños de los niños
|Canva/Pinterest

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Mario Bros’ es uno de los videojuegos más conocidos a nivel mundial y uno de los más antiguos y es que desde su aparición en la década del ’80 por la empresa Nintendo ha llevado incluso a la pantalla grande. Otra de las particularidades es que logró trascender generaciones y en el último tiempo ha atrapado no sólo a grandes sino también a los más pequeños, por lo que se ha convertido en temática de cumpleaños infantiles y si estás organizando uno, te dejaremos cómo hacer una piñata del personaje de Luigi, el hermano de Mario con estas 3 ideas.

Noticias Chihuahua del 10 de julio 2026

Sin dudas que el universo de Mario Bros ha logrado conquistado a grandes y pequeños no solo con su videojuego, sino que con las películas estrenadas en el cine, ha permitido que los niños se interesen por Mario y otro de sus personajes. Hay quienes se sienten identificados con Luigi, quien es el hermano del personaje principal y que uno de sus rasgos característicos es el color verde que predomina en su ropa.

Debido a la popularidad que ha tenido Mario Bros en el mundo del cine, es que ha logrado ganarse el cariño de los más pequeños, y que esto ha permitido que se vuelva temática en los cumpleaños infantiles, no solo en el pastel, sino también a la hora de hacer una piñata. Por eso, te compartiremos tres ideas de tres piñatas sencillas para que hagas caseras y serán fáciles de realizar.

3 diseños de piñatas de Luigi

  • Piñata gigante de Luigi
  • Piñata del rostro de Luigi
  • Piñata de Luigi con los brazos al costado

Qué necesitas para estas piñatas

Para poder hacer estas piñatas de Luigi de Mario Bros, debes tener en cuenta que las tonalidades que predominarán es el verde y el blanco; y para eso requieres de cartón firme para las siluetas; cartón delgado; papel crepé verde, blanco, azul fuerte y negro; tijera o cúter, silicona o cinta adhesiva y una cuerda para colgarla.

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