3 diseños de piñatas caseras de Luigi de Mario Bros; ideales para los cumpleaños de los niños

‘Mario Bros’ es uno de los videojuegos más conocidos a nivel mundial y uno de los más antiguos y es que desde su aparición en la década del ’80 por la empresa Nintendo ha llevado incluso a la pantalla grande. Otra de las particularidades es que logró trascender generaciones y en el último tiempo ha atrapado no sólo a grandes sino también a los más pequeños, por lo que se ha convertido en temática de cumpleaños infantiles y si estás organizando uno, te dejaremos cómo hacer una piñata del personaje de Luigi, el hermano de Mario con estas 3 ideas.

Noticias Chihuahua del 10 de julio 2026

Sin dudas que el universo de Mario Bros ha logrado conquistado a grandes y pequeños no solo con su videojuego, sino que con las películas estrenadas en el cine, ha permitido que los niños se interesen por Mario y otro de sus personajes. Hay quienes se sienten identificados con Luigi, quien es el hermano del personaje principal y que uno de sus rasgos característicos es el color verde que predomina en su ropa.

Debido a la popularidad que ha tenido Mario Bros en el mundo del cine, es que ha logrado ganarse el cariño de los más pequeños, y que esto ha permitido que se vuelva temática en los cumpleaños infantiles, no solo en el pastel, sino también a la hora de hacer una piñata. Por eso, te compartiremos tres ideas de tres piñatas sencillas para que hagas caseras y serán fáciles de realizar.

3 diseños de piñatas de Luigi

Piñata gigante de Luigi

Piñata del rostro de Luigi

Piñata de Luigi con los brazos al costado

3 diseños de piñatas de Luigi pic.twitter.com/h6MZ22bMH5 — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 10, 2026

Qué necesitas para estas piñatas

Para poder hacer estas piñatas de Luigi de Mario Bros, debes tener en cuenta que las tonalidades que predominarán es el verde y el blanco; y para eso requieres de cartón firme para las siluetas; cartón delgado; papel crepé verde, blanco, azul fuerte y negro; tijera o cúter, silicona o cinta adhesiva y una cuerda para colgarla.