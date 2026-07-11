MasterChef 24/7: ¿Qué es el chococaramelo y por qué puso en aprietos a la cocina de Masterchef 24/7 este 10 de julio?

La repostería es, por excelencia, la disciplina más exacta, fría y despiadada del universo culinario. En la cocina de MasterChef 24/7, los retos dulces son sinónimo de eliminaciones sorpresivas y rostros llenos de frustración. La emisión de este viernes 10 de julio se ha convertido en un auténtico campo de batalla debido a la introducción de una preparación técnica que los jueces usaron para medir los límites de los participantes.

Michelle decidió incorporar en sus menú de esta noche uno de los elementos más temido pero también más aplauididos por los comensales: el chococaramelo, el cual no es simplemente mezclar chocolate con azúcar. Se trata de una técnica de confitería avanzada que consiste en fusionar un caramelo de azúcar caramelizada a seco —llevado a un punto de saturación y temperatura exacto— con una base de chocolate de repostería puro, emulsionado con una materia grasa como crema de leche o mantequilla.

El verdadero grado de dificultad (además de cocinar atada al mandil de Luis), y la razón por la cual los cocineros terminaran con las manos temblando, radica en la compatibilidad química de ambos elementos.

¿Qué es el chococaramelo? El ingrediente que usaron este viernes de salvación en MasterChef 24/7

El chococaramelo es una técnica de repostería que se convirtió en el gran dolor de cabeza de algunos de los cocineros como Michelle este viernes de salvación en MasterChef 24/7. Lejos de ser un dulce común, consiste en la fusión de un caramelo de azúcar llevado a seco —a más de 160 °C— con chocolate puro de repostería emulsionado previamente con crema de leche o mantequilla.