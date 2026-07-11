Qué color de rubor deberías usar para lucir el rostro vivo y saludable

Uno de los productos más utilizados en el mundo del maquillaje es el rubor, el cual está diseñado para devolverle color, vitalidad y un aspecto mucho más juvenil al rostro y que se aplica principalmente en las mejillas y pómulos para crear un efecto de buena cara; contribuyendo también a quitar varios años de encima. En este caso, hay un truco viral en las redes sociales que te permitirá lucir tu rostro más joven y saludable y se trata de un color de rubor que será el indicado.

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Otra de las características que debemos mencionar del rubor es que ayuda a la piel a darle un punto de color extra que nos favorece mucho; y para esto, se podrá lograr el efecto de buena cara. En cuanto a las ventajas que tiene este producto de maquillaje es que aportará calidad, vitalidad y un aspecto más saludable al instante, por lo que suele ser elegido por mujeres mayores de 40 años y quienes quieran ocultar algunas imperfecciones.

Si te encuentras buscando el mejor color para rejuvenecer el rostro, tienes que saber que hay un tono que te permitirá lograr una cara más saludable, joven y quitarte años de encima. Se ha viralizado en redes sociales como TikTok y que ha ganado popularidad en el último tiempo, convirtiéndose en tendencia y que es muy fácil de aplicar.

Cuál es el color de rubor para el maquillaje

El color de rubor que podrás aplicar sobre el rostro y que te permitirá lucir más joven es el cherry blush o conocido también como color rojo cereza o frambuesa intenso que es aplicado justo bajo los ojos y sobre el pómulo, muy difuminado que imita el rubor natural que aparecerá después de un rato al sol o cuando hace el frío; dando como resultado un rostro que parece vivo, saludable.

Qué otras características tiene este rubor

Otra de las características que hay que mencionar del cherry blush es que va más cerca del ojo que un colorete tradicional, se difumina con los dedos hacia arriba y hacia afuera con movimientos suaves; en donde la intensidad se modula en capas; empezando con poco y añadiendo hasta conseguir el efecto deseado, por lo que cuanto más difuminado, más natural será.