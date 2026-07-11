¡Otra oportunidad! Carmen rescata a Nora para que luche por su salvación en MasterChef 24/7

La gala de salvación de MasterChef 24/7 comenzó con una importante decisión para Carmen, pues tenía que usar la segunda de sus tres tarjetas que ganó junto con el Pin del Chef el pasado lunes. ¿Cómo cambió el rumbo de la competencia de cara al domingo de eliminación? Te lo contamos a continuación.

Luego de darle la bienvenida al público que sintonizó la gala desde las 20:30 horas, Claudia Lizaldi le pidió a Carmen que leyera su segunda tarjeta y es que tenía la encomienda de rescatar a un cocinero con delantal negro (la cual podía ser ella si era el caso) para competir por la salvación.

Debido a que la portadora del Pin del Chef no vestía un mandil negro, tenía que elegir a Emmanuel, Flor, Nora, Camila o Ixdit; sin embargo, después de mucha consideración, decidió darle una segunda oportunidad a Nora.

Cabe señalar que a excepción de Ixdit, el resto de los participantes cocinaron en la gala, pues Carmen formó a los concursantes (tuvieran mandil negro o no) en parejas con el fin de participar en una trivia que puso a prueba sus conocimientos y que tendría como premio una videollamada con sus seres queridos, así como la posibilidad de vetar un platillo para que no sea degustado por los paladares más exigentes de México; sin embargo, estuvieron atados espalda con espalda, por lo que la comunicación fue clave para superar el difícil reto.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al noveno eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Emmanuel, Flor, Camila, Ixdit y Nora; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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