5 formas de sumar estantes y mantener ordenado el baño

Mantener el baño ordenado puede ser complicado cuando el espacio disponible es reducido y se acumulan productos de uso cotidiano. Los estantes y repisas son una alternativa práctica para aprovechar las paredes y liberar superficies como el lavabo o las encimeras.

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Además de ayudar a organizar cosméticos, toallas y accesorios, este tipo de mobiliario puede incorporarse sin necesidad de realizar grandes cambios. Existen distintas opciones que se adaptan al tamaño y estilo de cada baño, desde distintos diseños flotantes hasta alternativas ubicadas sobre zonas que normalmente quedan desaprovechadas.

¿Cómo ganar espacio en el baño?

Cuando el baño tiene pocos metros, aprovechar las paredes y los rincones disponibles puede ayudar a mantener todo en orden sin saturar el ambiente. Existen distintas alternativas para sumar almacenamiento sin sacrificar espacio y conseguir una distribución más práctica.

1- Repisas flotantes

Las repisas flotantes permiten utilizar las paredes para guardar productos y accesorios sin ocupar superficie del suelo. Pueden instalarse sobre diferentes zonas del baño y adaptarse al espacio disponible.

2. Nichos empotrados

Los nichos empotrados aprovechan el interior de las paredes para crear áreas de almacenamiento sin añadir estructuras que sobresalgan. Son especialmente prácticas dentro de la ducha para colocar productos de higiene.

3. Estantes sobre el inodoro

La zona que queda sobre el inodoro suele estar desaprovechada. Instalar allí algunos estantes permite almacenar toallas, cosméticos y otros artículos sin ocupar el espacio alrededor del lavabo.

4. Estantes de vidrio o acrílico

Los estantes fabricados con estos materiales permite añadir superficies de guardado sin generar una sensación visual demasiado pesada. Son una opción práctica para organizar productos de uso cotidiano en baños pequeños.

5. Muebles y soluciones independientes

Los carritos auxiliares, módulos, bandejas y racks sobre las puertas también pueden convertirse en aliados para ganar espacio. Además, al no ser soluciones fijas, pueden cambiarse de ubicación según las necesidades.

Antes de elegir cualquiera de estas opciones, es importante considerar las dimensiones del baño y los objetos que necesitas almacenar. Una buena distribución permitirá aprovechar cada rincón y mantener despejadas las superficies principales.