Esto traerá el eclipse lunar del 28 de agosto para tu signo del zodiaco

El 28 de agosto se llevará a cabo un eclipse lunar que coincide con la Luna llena en Piscis. La astrología nos dice que este fenómeno trae para los signos momentos de revelaciones, finales, cambios emocionales y situaciones que salen a la luz después de haber permanecido ocultas.

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Además, los eclipses intensifican la energía por lo que puede marcarse un punto de inflexión. Pueden surgir verdades, comprender caminos y que las situaciones se acomoden. Es por esto que te vamos a contar qué le depara a tu signo.

¿Cómo afectará el eclipse lunar a tu signo del zodiaco?

Aries

Este signo ha utilizado su lógica para manejar sus impulsos y tomar decisiones más racionales. El eclipse lunar los lleva a descubrir que no todas las respuestas se encuentran en el análisis.

Tienes que prestar atención a tu intuición y registrar lo que sientes. Puedes escribir tus pensamientos, llevar un diario o incluso grabar reflexiones puede ayudarle a descubrir patrones que antes no había notado.

Tauro

En cuanto a Tauro pueden sentir que algunos proyectos están detenidos y las diferencias de opinión pueden hacer que el avance parezca más lento de lo esperado. Sin embargo, el eclipse del 28 de agosto invita a no perder de vista el objetivo principal.

Ten en cuenta que las ideas de otras personas pueden darte una nueva perspectiva por lo que tienes que mantener la mente abierta y escuchar propuestas.

Géminis

Los de Géminis puede que se hayan alejado de los objetivos profesionales que deseaban alcanzar. Las obligaciones y circunstancias recientes quizá lo llevaron hacia una dirección diferente. El eclipse lunar puede convertirse en un momento ideal para revisar sus prioridades.

Ten en cuenta que no es que debas regresar al pasado, lo que tienes que hacer es preguntarte si tus objetivos actuales todavía representan lo que realmente desea.

Cáncer

Llegamos a Cáncer que podrán obtener información delicada o una conversación que afecte a una persona importante. El reto es saber cómo manejar la situación. Si existe un momento que requiere sinceridad, Cáncer tendrá que evaluar cuidadosamente la manera de comunicarla.

Leo

Leo podría recibir una petición que lo haga cuestionarse cuánto está dispuesto a dar por los demás. Ayudar a alguien es positivo, pero no cuando implica abandonar por completo las propias necesidades.

El eclipse lunar puede mostrarle a Leo dónde ha permitido que otras personas ocupen demasiado espacio. Encontrar un equilibrio será fundamental.

Virgo

Este signo experimentará revelaciones en sus relaciones. Es probable que hayan proyectado deseos, expectativas o temores sobre otras personas, idealizando una conexión. Tienen que prestar atención a las acciones y comportamientos.

La información que reciba puede ayudarle a decidir si una relación tiene bases suficientes para avanzar hacia un compromiso más profundo.

Libra

Es probable que algunos cambios en el equipo laboral te generen cierta incertidumbre porque puede haber nuevas personas, tareas o métodos diferentes pueden hacer que Libra inicialmente se sienta fuera de lugar. El eclipse sugiere no rechazar de inmediato aquello que parece desconocido.

Escorpio

Los escorpianos dudan en abrir su corazón si se han sentido decepcionados. El eclipse viene a recordar que las experiencias anteriores no tienen por qué determinar todos sus vínculos futuros.

Escorpio puede darse una nueva oportunidad en el amor, siempre manteniendo la claridad necesaria para reconocer aquello que no le conviene.

Sagitario

Este es un signo sociable y disfruta conocer nuevas personas, este eclipse puede hacerle reconsiderar qué relaciones realmente le aportan bienestar. Lo que importa es la calidad de los vínculos.

Sagitario podría sentir la necesidad de pasar más tiempo con quienes le permiten mostrarse tal como es.

Capricornio

Llegamos a Capricornio que deberá comprender una situación del pasado por medio de una nueva perspectiva. Las emociones que había mantenido bajo control pueden comenzar a surgir.

Este proceso puede resultar incómodo, pero también profundamente liberador. El eclipse invita a Capricornio a observar los mecanismos que utiliza para protegerse.

Acuario

Acuario va a sentir una transformación en cuanto al dinero y la seguridad. Van a empezar a valorar con mayor intensidad la comunidad, los vínculos y el bienestar interior.

Esta nueva perspectiva puede ayudarle a comprender que la prosperidad también tiene una dimensión emocional y espiritual.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que sentirá que un ciclo está llegando a su fin para dar paso a un nuevo camino. Ellos no tiene que abandonar todo lo que conoce. El verdadero desafío consiste en identificar aquello que ya no encaja con sus objetivos actuales.