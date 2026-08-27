¡Así fue el ÚLTIMO Jueves de Delivery en MasterChef 24/7 con sólo 4 cocineros!

Luego de una cardíaca Gala en la que Ixdit se consolidó como la PRIMERA FINALISTA de MasterChef 24/7 , los cocineros que forman parte del Top 5 se hicieron presentes en la Cocina Oculta para participar en su último Jueves de Delivery... ¡contaron con ayuda extra para preparar una orden muy especial ya que Michelle NO participó en el reto!

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¿Cómo fue el último Jueves de Delivery en MasterChef 24/7?

Fue la Chef Lili Cuéllar quien se encargó del último Jueves de Delivery, todo en medio de una actitud positiva e inigualable que de inmediato contagió a los 5 cocineros que lograron llegar a la recta final de esta temporada 2026 de MasterChef 24/7.

En esta ocasión, luego de un breve momento de reflexión en el que los cocineros hablaron de la importancia que el Jueves de Delivery tuvo en su aprendizaje, la "Maestra de Fuego" explicó que para este último reto los cocineros tenían la misión de preparar 60 crepas saladas y 60 wafles de postre para alimentar a personas con padecimientos de la vista.

"Este delivery va a ser especial, va a ser para el Hospital de la Luz que es prácticamente un hospital que se encarga de ayudar a personas con cualquier tipo de problemas en los ojos", explicó la "Maestra de Fuego".

Con sólo 4 cocineros encargados de hacer 60 cajas de desayuno completas la misión sonó complicada; sin embargo, los participantes contaron con la ayuda de Montse y Ale, integrantes del equipo de Gastro que se sumaron al trabajo en la estufa.

Lancer recordó que los primeros deliverys fueron un caos total pero poco a poco fueron mejorando su comunicación y su capacidad de trabajar en equipo, algo que se vio reflejado este 27 de agosto... ¡a pesar de que fueron menos, se lograron entregar TODOS los pedidos en tiempo y forma!

El reto delivery no quedó libre de incidentes: a Flor se le cayó una crepa, mientras que Lancer batalló un poco con la máquina de wafles, lo que demostró que le hace falta un poco de práctica; sin embargo, esto no fue impedimento para que siguiera trabajando.

"¡Logramos el delivery, el último delivery!", celebró la Chef Lili en el breve desayuno que se organizó en la Cocina Oculta para celebrar; además de ello, los cocineros y la "Maestra de Fuego" le dieron un aplauso a la producción y, al final, la Chef se despidió con unas emotivas palabras:

"Gracias por permitirme pasar por sus vidas, espero que hayan aprendido un poco de mi parte, espero que haya un poco de dulzura y que la lleven a otras personas más allá de los postres, espero que vayan a dar mucho amor allá afuera porque se necesitan, muchas gracias por darme el privilegio de ser su maestra", concluyó el mensaje de la Chef.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?