5 maquillajes que serán tendencia y te harán lucir hermosa en el regreso a clases

Estamos a pocos días para que comiencen las clases por lo que ningún detalle debe ser librado al azar. Este es el momento ideal para lucir looks frescos, modernos y que se puedan replicar rápidamente.

Régimen morenista deja ver su vena autoritaria contra Grupo Salinas en la mañanera

Lo que más se utiliza en la actualidad es resaltar tu belleza natural con toques estratégicos de color y texturas luminosas. En esta nota te vamos a contar sobre los maquillajes más hermosos para volver a clases.

¿Cuáles son los maquillajes en tendencia para las clases?

Clean Girl Escolar

En este caso tenemos un estilo que se inclina por una piel impecable, hidratada y fresca. Lo importante es utilizar corrector en lugares estratégicos, peinar las cejas con gel transparente hacia arriba y aplicar un bálsamo labial con color. Es el look definitivo si buscas lucir despierta y pulida en tiempo récord.

No-Makeup Makeup (Efecto Lavado)

Este es un clásico que no falla nunca y te lleva por las texturas ligeras. Lo que se debe hacer es simular que no tienes ni una gota de maquillaje por lo que puedes usar tintas para labios y mejillas en tonos rojizos o durazno que se funden por completo con la piel. Añade una capa ligera de máscara de pestañas marrón para un acabado ultra natural.

#naturalmakeup #maquillajenatural #nomakeupmakeup #tipsmakeup ♬ sonido original - Sylvia Ruiz @sylvia_ruuiz Conseguir el no makeup makeup perfecto es tan fácil como seguir este paso a paso 🤍 Jugar al despiste siempre se me dio bien 🫰🏼 Prisme libre Skin-caring concealer N250 @Givenchy Beauty Unreal blush peachy glow + beauty light wand spotlight @Charlotte Tilbury First spray serum @d’Alba España Better than sex brown @Too Faced Surrealskin soft blur setting powder fair pink @makeupbymario Peptide lip shape Twist @rhode skin Tinta @ZARA #nomakeupmakeup

Foxy Eyes Sutil

Esta es una alternativa para quienes buscan destacar la mirada ya que el delineado foxy en su versión escolar suaviza los trazos drásticos. Se recomienda utilizar una sombra marrón o café claro y no el negro. La aplicación es rasgar ligeramente la esquina exterior del ojo y el lagrimal para crear un efecto de mirada alargada y sutilmente sofisticada, ideal para la universidad.

Coquette Soft Glam

Luego nos encontramos con un estilo más romántico. Para llevarla a cabo tienes que usar rubores rosados aplicados tanto en las mejillas como en el puente de la nariz para dar un aspecto tierno y juvenil. Se complementa a la perfección con sombras mate en tonos pastel (rosas o vainilla) y unos labios con mucho gloss brillante.

Delineados Gráficos Minimalistas

Por último, tenemos este estilo que es muy práctico. Aquí deberás reemplazar el delineado negro por pequeños trazos flotantes o delineados de colores (como azul sutil, blanco o verde) justo en las esquinas de los ojos.