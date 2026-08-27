Cómo decorar cajas de cartón con decoupage paso a paso

Renovar algunos objetos del hogar no siempre requiere comprar nuevos accesorios. Con unas cajas de cartón y algunos materiales básicos puedes crear un elemento decorativo que, además de lucir diferente, sirva para guardar pequeños objetos y mantener el orden.

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Una de las técnicas que puedes utilizar para lograrlo es el decoupage, una manualidad que permite cubrir distintas superficies con papeles decorativos. La variedad de estampados disponibles hace posible adaptar cada caja al estilo de cualquier habitación.

¿Cómo decorar cajas de cartón de forma fácil con la técnica decoupage?

Para trasformar una caja de cartón en un objeto decorativo, comienza por preparar bien la superficie. Elige una caja rígida, limpia y en buen estado; después, lija suavemente las imperfecciones y retira el polvo con un paño seco.

Prepara la base

Aplica una o dos capas de pintura acrílica blanca o de un tono claro y espera a que se seque completamente. Esta base ayudará a que los colores y detalles del papel decorativo mantengan su intensidad.

Elige y prepara el diseño

Puedes utilizar servilletas decoradas, papel de regalo fino o papel de arroz. Si optas por servilletas, separa las capas posteriores y conserva únicamente la que tiene el estampado. Recorta los motivos que quieras utilizar o rasga los bordes para conseguir un acabado más integrado.

Pega el papel

Extiende una capa fina de pegamento para decoupage o cola blanca ligeramente diluida sobre la zona que vas a decorar. Coloca el papel cuidadosamente y alísalo desde el centro hacia los extremos para reducir la aparición de arrugas o burbujas.

Sella el decorado

Una vez colocado el diseño, aplica otra capa fina de pegamento por encima y deja que seque por completo. Es importante trabajar con poco cantidad de producto para evitar que el cartón se humedezca demasiado y pierda su forma.

Protege la caja

Para terminar, aplica barniz acrílico sobre la superficie. Puedes elegir un acabado mate o brillante. Este último paso ayudará a proteger la decoración y hará que la caja sea más resistente al uso cotidiano.