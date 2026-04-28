El patio de la casa puede ser tu mejor aliado en esta temporada, cuando la temperatura incrementa a tal grado que llega a ser insoportable permanecer en el interior del hogar. Para ello, se necesita poner un techo y así evitar que los incandescentes rayos del sol te peguen, y estas son algunas de las ideas que puedes replicar, aun si el espacio es pequeño y mide menos de 2 metros. En cambio, si buscas algo más elaborado, estos de tipo industrial son buena idea.

Que el tamaño de tu patio no sea el impedimento para que instales techo, ya que hay algunas opciones que son ideales para espacios reducidos. Lo importante es darle un diseño más aesthetic y no de olvido, ya que la mayoría deja para el último a este espacio. Estos son los 4 diseños de lavabos dobles para baño que te harán la vida más sencilla.

Las ideas de techo para patio pequeño

1. Toldo y carpa: Una de las opciones más económicas, pero que te sacarán del apuro y te ayudarán a cubrir tu patio del sol. Hay diferentes opciones en el mercado, por lo que ya será cuestión de la persona y de su presupuesto.

4 ideas de techo para tu patio pequeño: se verá aesthetic aun si mide menos de 2 metros|Pinterest

2. Policarbonato: Este tipo de material es de los más utilizados en patios de menor tamaño. Lo mejor de todo es que deja pasar la luz sin que calen los rayos del sol y las aguas lluvias, ahora que se viene la temporada durante junio.

4 ideas de techo para tu patio pequeño: se verá aesthetic aun si mide menos de 2 metros|Pinterest

3. Lámina: Es otra de las opciones económicas y muy resistentes. Puedes elegir láminas translúcidas, para evitar que el patio se oscurezca y provoque que tus plantas se mueran por la falta de luz natural.

4 ideas de techo para tu patio pequeño: se verá aesthetic aun si mide menos de 2 metros|Pinterest

4. Con plantas: Una opción diferente y aesthetic que le dará un aspecto diferente a tu patio. Para ello, debes instalar una base de techo, para que la planta trepadora haga de las suyas y proporcione una sombra natural.