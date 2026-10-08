5 formas de acomodar tus monsteras para darle altura y estilo a tu recibidor al instante
No hay que tener muchas plantas para que el hogar se vea sofisticado, lo más importante es ordenarlas estratégicamente y hacerlas lucir al máximo.
En la mayoría de casas, el recibidor es uno de los lugares más importantes y resulta esencial tenerlo bien ordenado y con una decoración bonita que combine con el resto de los espacios. Y una excelente forma de lograrlo con poco esfuerzo, es acomodando estratégicamente las monsteras para darle vida al ambiente y hacer que luzca mucho más amplio de lo que es en realidad.
¿Cómo poner una monstera para que un cuarto se vea más grande? 5 ideas elegantes para acomodar tus plantas
- Sobre una base alta. Colocar esta planta sobre un macetero elevado con monsteras permite aprovechar su altura y aporta dimensión de forma discreta gracias a la caída de las hojas. Dependiendo del estilo en decoración de interiores que tengas en casa, puedes elegir un macetero de aluminio minimalista o uno de cerámica con tus colores favoritos.
Monsteras junto a espejos para que el recibidor parezca infinito. Si tu hogar tiene techos bajos y quieres amplificarlos sin remodelaciones extremas, prueba poniendo algunas monsteras justo a un lado de espejos verticales de cuerpo completo. Esto creará longitud casi infinita y con una buena iluminación se verán espectaculares.
- Plantas "detrás" de los muebles verticales. Tener un mueble justo en la entrada es de mucha utilidad para poner las llaves y los bolsos, pero también quitan un poco de espacio para poner plantas. Para evitarlo y la naturaleza siga siendo protagonista de tu hogar, el secreto está en acomodar un par de monsteras a los costados de los estantes, para que parezca que están detrás y que sus hojas sobresalen, una fusión que queda muy sofisticada.
Dos monsteras de diferentes tamaños. En caso de que quieras que tu recibidor se sienta acogedor y sin espacios desperdiciados, entonces te conviene acomodar dos monsteras de medidas distintas. Aquí tendrás la posibilidad de elegir también si quieres las macetas iguales.
- Plantas en la esquina del recibidor. En este 2026, las tendencias en decoración de interiores apuestan por los estilos minimalistas, pero esto no significa que se deba renunciar a tener plantas llamativas. Así que para no saturar visualmente y que aporten altura, coloca una monstera frondosa en una esquina donde no se te dificulte regarlas y que tenga buena iluminación.