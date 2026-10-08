5 formas de acomodar tus monsteras para darle altura y estilo a tu recibidor al instante

En la mayoría de casas, el recibidor es uno de los lugares más importantes y resulta esencial tenerlo bien ordenado y con una decoración bonita que combine con el resto de los espacios. Y una excelente forma de lograrlo con poco esfuerzo, es acomodando estratégicamente las monsteras para darle vida al ambiente y hacer que luzca mucho más amplio de lo que es en realidad.

¿Cómo poner una monstera para que un cuarto se vea más grande? 5 ideas elegantes para acomodar tus plantas