Qué hacer con una entrada pequeña: 5 ideas para organizarla sin llenarla de muebles
Si el recibidor de la casa no es precisamente tu lugar favorito porque está muy reducido, puedes transformar el espacio para que siempre se vea ordenado.
Hay rincones de la casa que parecen imposibles de decorar sin saturar los espacios visualmente, pero que en realidad tienen gran potencial y solo se necesita un poco de creatividad. Esto es lo que pasa con una entrada pequeña, ya que es aquí donde terminan amontonándose zapatos, llaves y chamarras, cuando la solución consiste simplemente en transformar la decoración para que tu hogar luzca precioso desde el primer momento.
¿Cómo decorar el recibidor de una casa? 5 ideas para poner en una entrada pequeña que son muy útiles
- Instala ganchos para mejorar el orden. Si quieres que el área esté despejada y al mismo tiempo tener todo a la mano para salir rápido, te conviene probar con unos ganchos estilo perchero para la entrada pequeña. Instala un modelo minimalista de aluminio y procura que queden a una buena altura, para que el camino no se sienta obstaculizado cuando pongas cosas, como abrigos, sombrillas o bolsos.
Pon una repisa amplia. Para nadie es un secreto que las repisas flotantes son de las mejores aliadas para tener una casa bien organizada sin recurrir a muebles estorbosos. Esto aplica también para las entradas pequeñas en las que no hay dónde poner una mesita, ya que quedan muy bien en las paredes y ofrecen la oportunidad de colocar plantas, llaves o hasta decoraciones.
- Aprovecha el espacio detrás de la puerta. En caso de que prefieras las soluciones prácticas y sin hacer instalaciones extra, entonces lo mejor es sacarle provecho a todo el espacio que queda justo atrás de la puerta y que casi siempre pasa inadvertido. Aquí puedes poner un perchero ligero y no habrá ruido visual cuando entres.
Poner un espejo con almacenamiento. Por increíble que suene, es perfectamente posible hacer que un cuarto se vea más grande de lo que realmente es solo con un espejo, incluso si se cuenta con una entrada pequeña. El secreto está simplemente en recurrir a modelos que tengan almacenamiento en la parte trasera, para que así sirvan para tener todo en orden y den una sensación de mayor amplitud al instante. Puedes ponerlos detrás de las puertas o en una de las paredes.
- Un banco tipo baúl para poner en la entrada pequeña. Para reducir por completo el ruido visual y que en cuanto abras la puerta todo se vea organizado, los bancos con estructura similar a un baúl quedan perfectos en las entradas que son muy reducidas. Esto porque en el interior podrás guardar de todo y se ve lindísimo para la decoración, lejos de poner plantas que obstaculicen el paso o muebles que hagan que el lugar se vea encimado.