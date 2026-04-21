Los 5 hábitos saludables que van a mejorar tu agilidad mental en la vejez

Conforme nuestro cuerpo envejece, también la agilidad mental se puede ver perjudicada, por lo que es fundamental mantener activa nuestra mente. Por suerte, en la actualidad ya hay ciertos hábitos saludables que podemos usar para mejorar nuestra rapidez, ejercicios fáciles de hacer.

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Por eso se recomienda realizar las siguientes actividades que puedes usar para prevenir un deterioro avanzado durante tu vejez, hábitos sencillos que debes hacer en tu jornada.

¿Cómo practicar la agilidad mental?

La Alzheimer's Association explica que hay actividades cotidianas que pueden favorecer la agilidad mental, ayudando a prevenir el deterioro cognitivo en la vejez. Por lo que recomienda hacer los siguientes hábitos saludables:

El movimiento con la actividad física no solo mejorará nuestra salud física, también favorece el flujo sanguíneo al cerebro; puede ser desde bailar, caminar o hacer alguna actividad al aire libre.

Dormir un mínimo de 7 horas será fundamental para mejorar tu salud cognitiva, así que aléjate de las pantallas y busca tener un descanso agradable.

Aprende una nueva actividad, preferentemente algo artístico, ya que pones a trabajar tu cerebro con algo novedoso o difícil para ti. Así podrás mejorar tu capacidad de creación.

Mantén una dieta saludable; tener un peso estable, una presión arterial buena y un buen manejo de la diabetes van a ser necesarios para un cerebro activo.

Realiza juegos que te ayuden a agilizar el funcionamiento de tu cerebro; puedes hacer juegos de lógica, ejercicios de memoria, ejercicios de coordinación o habilidad numérica.

¿Qué cosas causan deterioro cognitivo?

Aunque no hay una sola causa que genere el deterioro cognitivo, hay situaciones que nos hacen más propensos a padecerla, o que los expertos suelen vincular, por lo que recomiendan considerar lo siguiente, según Mayo Clinic:

Vejez.

Diabetes, presión arterial alta, colesterol alto u obesidad.

Tabaquismo.

Depresión.

Lesión cerebral.

Falta de actividad física o sedentarismo.

Falta de actividades mentales.

Poca educación académica.

Por eso se recomienda hacer los hábitos saludables que te enseñamos para mantener y mejorar tu agilidad mental conforme envejeces. No esperes más e incorpora las actividades en tu rutina.