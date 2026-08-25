Cómo hacer stickers de Masha y el Oso para el regreso a clases

El regreso a clases es una oportunidad para renovar útiles, decorar cuadernos y agregar detalles que hagan más divertido el inicio del ciclo escolara. Los personajes de Masha y el Oso pueden convertirse en una opción ideal para personalizar distintos objetos de manera sencilla y llamativa.

Noticias Ciudad Juárez del 24 de agosto 2026

Con ayuda de herramientas digitales es posible crear stickers personalizados con imágenes de los personajes y adaptarlos a diferentes tamaños y diseños. Esta alternativa permite tener calcomanías listas para utilizar en carpetas, termos o cualquier otro accesorio escolar.

¿Cómo crear stickers de Masha y el Oso para el regreso a clases?

Crear stickers de Masha y el Oso en casa es una actividad sencilla que puede servir para personalizar los útiles escolares antes del regreso a clases. Para realizarla no es necesario tener conocimientos avanzados de diseño, ya que se pueden utilizar herramientas básicas.

Lo primero que hay que hacer es reunir los materiales: un dispositivo para editar las imágenes, fotografías o ilustraciones de Masha y el Oso y otros personajes, papel adhesivo imprimible, una impresora a color, tijeras y una regla. También es recomendable tener una hoja de papel común para hacer una prueba antes de utilizar el material adhesivo.

Después, selecciona las imágenes que quieras convertir en stickers y acomódalas en una hoja con ayuda de Canva, Word u otro programa similar. Es importante dejar suficiente espacio entre cada personaje para que posteriormente sea más fácil recortarlos sin afectar los demás diseños.

Antes de imprimir definitivamente, realiza una prueba en papel normal para comprobar que el tamaño, la posición y los colores sean los adecuados. Cuando esté listo, coloca el papel adhesivo en la impresora siguiendo las indicaciones del fabricante y utiliza una calidad de impresión alta.

Por último, espera que la tinta se seque completamente y recorta cada diseño dejando un pequeño borde alrededor de la imagen. Los stickers pueden colocarse en cuadernos, carpetas, lápices, termos y cajas de colores, dando un toque personalizado a los útiles escolares.