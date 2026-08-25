Cómo tejer bolsas a crochet: 5 ideas y diseños para hacer con anillas de lata
Convierte anillas de lata en originales bolsas tejidas a crochet con estas cinco ideas.
Las anillas de lata pueden ser un gran elemento con el que se pueden elaborar prácticas bolsas de crochet. Si optas por incluir las anillas con distintos puntos de tejido, es posible crear modelos que van desde pequeñas bolsas de mano hasta piezas más amplias para el uso diario.
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5 ideas y diseños para hacer bolsas a crochet con anillas de lata
Bolsa pequeña de mano
Esta idea es ideal para comenzar con las ideas creativas, pues al incorporar las anillas puedes brindarle estructura a los paneles laterales o de la estructura tejida, mientras que el crochet permite unirlas generando un diseño único y atractivo.
Bolsa tipo tote bag
Si lo que buscas es una opción más amplia, una bolsa tipo tote bag es una gran idea para aprovechar el uso de más anillas. Si combinas esta idea con un tejido de filas de crochet para crear una estructura resistente y darle mayor cuerpo al accesorio.
Bolsa de hombro
Para esta idea puede darle vida a un bolso de hombro con diseño estilizado. Para esta idea, el tejido crochet debe utilizarse para cubrir cada una de las anillas, creando una superficie decorativa elegante. Agrega una correa larga; permite llevarla cómodamente al hombro.
Bolsa tipo sobre
Si buscas una opción más pequeña y moderna, apuesta por una bolsa tipo sobre que te permita trabajar con menos material gracias a su tamaño pequeño. El crochet puede utilizarse para crear una base rectangular y posteriormente incorporar las anillas como detalle ornamental.
Toma en cuenta que, antes de comenzar, debes lavar y revisar las anillas, corroborando que no tengan bordes filosos, deformaciones o partes que puedan enganchar o romper los hilos.