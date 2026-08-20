5 ideas de “decoupage” DIY con telas recicladas para hacer bolsas aeshtetic para el mandado

Ir de compras no significa que debas perder el estilo, en especial cuando se apuesta por diseños de bolsas para el mandado que salen de lo tradicional y hasta pueden convertirse en un complemento. Por ejemplo, los diseños tipo "decoupage", una técnica para hacer manualidades en casa y para la que se utilizan materiales reciclados para así darles una segunda vida.

Técnica "decoupage" para hacer bolsas: los 5 diseños más bonitos y fáciles de hacer para llevar al mandado