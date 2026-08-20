5 ideas de “decoupage” DIY con telas recicladas para hacer bolsas aeshtetic para el mandado
Las manualidades son una excelente alternativa para aprovechar todos los materiales que hay en casa y hacer accesorios útiles, como lindas bolsas de mandado.
Ir de compras no significa que debas perder el estilo, en especial cuando se apuesta por diseños de bolsas para el mandado que salen de lo tradicional y hasta pueden convertirse en un complemento. Por ejemplo, los diseños tipo "decoupage", una técnica para hacer manualidades en casa y para la que se utilizan materiales reciclados para así darles una segunda vida.
Técnica "decoupage" para hacer bolsas: los 5 diseños más bonitos y fáciles de hacer para llevar al mandado
- Con estampados de tela sobre bolsas para el mandado de rafia. Si quieres un modelo que no solo se vea bonito, sino que también sea muy resistente, entonces puedes recurrir a las manualidades que combinan texturas y colores, justo como lo hace el "decoupage". Por ejemplo, una bolsa de rafia que soporte el peso de todas las compras y que vaya decorada con recortes de telas estampadas que tengas arrumbadas en casa.
Bolsas del mandado con estampados tipo "decoupage". Las "tote bags" de tela son buenísimas para traerlas siempre y usarlas cada que se necesite, pues no ocupan mucho espacio y tampoco pesan. Lo mejor de todo es que es muy fácil usar retazos de manta para hacer bolsas de mandado y el secreto para que queden lindas es conseguir estampados que se adhieran con calor.
- Tipo canastas en tercera dimensión. Para que todas tus compras se mantengan en su lugar, las bolsas de mandado que traen la estructura de una canasta son una excelente opción. Y para que el diseño se vea muy original, está la opción de usar el efecto "decoupage" para darle textura con recortes de telas que van perfectamente pegadas en la parte frontal.
Bolsas de mandado con tela reciclada. Si quieres aprovechar al máximo de toda la ropa vieja que ya no usas, puedes usar los pedazos más grandes para hacer una bolsa sencilla. La decoración también es muy sencilla, porque estas manualidades se conforman de una especie de collage con los prints de tus prendas preferidas.
- Tote bag elegante en color azul con la técnica "decoupage". En caso de que ya tengas tu bolsa del mandado predilecta, pero quieras darle un giro para que luzca más elegante, entonces puedes probar recortando tus manteles favoritos y que dejaste de usar porque la tela se desgastó. Elige los modelos que tengan una sola gama de colores para darle un toque sofisticado y muy aesthetic.