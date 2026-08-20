La técnica de decoupage se puede utilizar sobre algodón y otras telas ligeras, siempre que la superficie esté limpia, lisa y libre de arrugas. Es por ello que traemos 5 ideas para decorar el comedor con estilo moderno y darle una vista diferente. Pero si quieres hacer otro tipo de manualidades, estas 3 opciones de portavasos son ideales para una casa aesthetic.

Estas 5 propuestas se basan en manteles, servilletas, caminos de mesa, bolsas y cojines. El resultado dependerá de la preparación de la tela, la cantidad de adhesivo y el tiempo de curado indicado para el producto utilizado. Mientras que estas 4 opciones en madera son para la cocina al verse hermosas al estilo francés.

5 ideas ‘decoupage’ en tela para decorar el comedor con estilo moderno|IA

Las 5 ideas decoupage para decorar el comedor

1. Manteles con flores: Para conseguir una apariencia moderna, se pueden elegir hojas, flores pequeñas, ramas o formas geométricas. El diseño funciona mejor si la tela es de un tono neutro. Esta paleta de colores combinará con vajilla blanca, madera clara o elementos metálicos.

2. Servilletas decorativas: Las servilletas se pueden adornar en las esquinas con bordados de flores, frutas, hojas, iniciales o figuras geométricas. La pieza debe lavarse y secarse antes de comenzar. Después se coloca sobre una superficie plana y se eliminan las arrugas con una plancha, ya que los tejidos pesados presentan mayores dificultades para adherirse de forma uniforme.

3. Camino de mesa: El camino de mesa ofrece una superficie más amplia para crear una composición decorativa. En este caso, los retazos pueden ser hojas, flores, ramas o figuras abstractas.

4. Bolsas de tela: La cuarta opción es reutilizar bolsas de algodón y añadirles pequeñas figuras mediante decoupage. En esta pieza se pueden guardar servilletas, manteles, cubiertos para picnic u otros accesorios.

5. Cojines para sillas: La elección de la tela es importante. Las guías de decoupage textil recomiendan superficies ligeras y lisas, mientras que los tejidos demasiado gruesos pueden dificultar la adherencia.